In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben.

Wenngleich die Heimatzeitung ausschließlich lokal berichtet, leisten auch wir uns weiße Flecken. Es gibt Orte in unserer Region, die allzu leicht in Vergessenheit geraten. Das wollen wir mit unserer neuen Beitragsreihe ändern. Eine Art Entdeckungstour wird uns in kleine Orte bringen, die kaum ein Nichtbewohner je betreten hat, in denen aber interessante Menschen mit interessanten Geschichten auf uns warten. Nicht Probleme sollen im Fokus stehen, sondern das Leben mit all seinen Facetten...