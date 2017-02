Ortsvorsteher Zogbaum legt Mandat nieder

Strelln. Wie die Torgauer Zeitung gestern erfuhr, hat Gerd Zogbaum bereits am vergangenen Montag sein Mandat im Ortschaftsrat von Strelln niedergelegt. Das bestätigte Mockrehnas Hauptamtsleiter Michael Thul. „Herr Zogbaum hat gesundheitliche Gründe für diesen Schritt angegeben. Der Ortschaftsrat hat dem bereits zugestimmt.“ Das stellt die kleine Ortschaft allerdings vor große Probleme.



„Nicht nur, dass Herr Zogbaum kommissarisch als Ortsvorsteher fungierte. Durch seinen Rücktritt sind nun im Strellner Ortschaftsrat nur noch drei ordentliche Mitglieder“ – Karl-Heinz Schleinitz, Martina Francke und Günter Fromm. Fünf sollten es eigentlich sein. Ein Nachrücker für Zogbaum kann nicht bestimmt werden, da er bereits der letzte auf der Kandidatenliste des SV Strelln/Schöna, für den er angetreten ist, war. Da somit weniger als zwei Drittel der eigentlichen Größe besetzt werden können, muss eine Ergänzungswahl durchgeführt werden, „bereits zum dritten Mal in Strelln“, ergänzt Thul. Diese Wahl muss noch vom Mockrehnaer Gemeinderat beschlossen werden, doch das ist reine Formsache. Als Termin hat man sich bereits die Bundestagswahl ausgeguckt, damit die Anwohner nur ein Mal den Gang zur Wahlurne antreten müssen.



Umgehen könnten die Streller eine Ergänzungswahl nur noch, wenn die Strellner einen Kandidaten von außerhalb finden, der den Posten des Ortsvorstehers von Zogbaum übernehmen könnte. Mit einem derartigen Gedanken spielten die Strellner bereits, nachdem Dietmar Schneider im November 2015 überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, doch diese Ideen zerschlugen sich. Schneider war der bisher letzte etatmäßige Ortsvorsteher Strellns.



Gerd Zogbaum selbst hielt sich mit einer Stellungnahme zur Niederlegung seines Mandates zurück, bestätigte gegenüber TZ aber seine gesundheitlichen Argumente, die ihn zum Rücktritt bewogen. Dass der Eklat um den Straßenbau in Strelln, bei der Zogbaum die Gemeinderatssitzung noch vor dem Ende verließ (TZ berichtete), bestätigte er indirekt: „Ich hatte in letzter Zeit viele schlaflose Nächte deswegen“, sagte. „Ich könnte mich darüber nur aufregen, und das mache ich nicht mehr mit – aus gesundheitlichen Gründen.“