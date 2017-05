Ortsvorsteher-Suche hat ein Ende

Strelln. Gleich zwei Überraschungen verkündete Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel am Dienstag in der Mockrehnaer Ratssitzung, bevor es eigentlich erst so richtig los ging. Die erste: Strelln hat einen neuen Ortsvorsteher. Nachdem die beiden letzten Amtsinhaber Gerd Zogbaum und Günter Fromm den Posten nur kommissarisch übernommen hatten, steht nun wieder ein durch den Ortschaftsrat gewählter Vertreter an der Spitze des Dorfes. Die zweite Überraschung: Mit Dietmar Schneider übernimmt den Job genau jener Mann, der im November 2015 als Ortsvorsteher zurückgetreten war.



„Es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder Probleme zwischen mir und den anderen Ortschaftsräten. Inzwischen aber sind die Fronten so verhärtet, dass die Situation für mich nicht mehr auszuhalten ist“, hatte Schneider damals nach seinem Ausscheiden gegenüber TZ gesagt. Ganz offensichtlich haben sich die Wogen nun wieder etwas geglättet, denn nun spricht er davon, „wieder gemeinsam mit dem Ortschaftsrat arbeiten“ zu wollen. Teil dieses Gremiums ist er jedoch nicht. „Ich bin vom Rat als Ortsvorsteher eingesetzt, kann aber nicht an Abstimmungen teilnehmen“, so Schneider.



Damit sitzen im Strellner Rat weiterhin nur drei von fünf Mitgliedern – Karl-Heinz Schleinitz, Martina Francke und Günter Fromm – und damit nicht die mindestens erforderlichen zwei Drittel, die nötig sind, um ihn auch den Formalitäten entsprechend korrekt führen zu können. Somit ist die Ergänzungswahl, die parallel zur Bundestagswahl stattfinden soll, weiterhin unumgänglich.



Doch warum übernimmt Dietmar Schneider nun eigentlich wieder das Amt? „Ich hab gesehen, dass in den anderthalb Jahren nach meinem Ausscheiden fast nichts in Strelln passiert ist“, sagte er. „Ich sehe die Verantwortung.“ Gerade hinsichtlich des großen Straßenbauprojektes in Strelln. „Wenn sich keiner verantwortlich fühlt, dann kriegen wir einfach nur alles von oben draufgedrückt. Und das kann es ja nicht sein. Da muss man dran bleiben“, so Schneider. „Das ist meine Motivation.“

„Ich freue mich auch schon wieder auf die Arbeit“, gesteht der Strellner, der sich auch gleich auf seiner ersten Gemeinderatssitzung wieder wohl fühlte: Es war eine angenehme Athmosphäre.“ Bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode in zwei Jahren will Schneider, der erstmals 2006 Ortsvorsteher von Strelln wurde und dann knapp zehn Jahre im Amt war, auf jeden Fall weitermachen. „Dann wird neu gewählt.“