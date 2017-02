Oschatzer im Dienst des Torgauer Nachwuchsfußballs

Oschatz/Torgau. Als Oschatzer ein Fußballtrainer in Torgau? Dies ist eher selten und erst recht, wenn es den Nachwuchsfußball anbelangt. Enrico Pfütze ist jedoch so einer. Der gebürtige Wurzener, Jahrgang 1972, ist nun schon seit drei Jahren als Trainer beim Jugendförderverein Union Torgau (JFV) tätig, trainiert die aktuelle B-Junioren-Mannschaft. Zwei Mal die Woche düst der gelernte Elektriker, der bei einer Torgauer Elektrofirma beschäftigt ist, von Oschatz nach Torgau zum Training und betreut und coacht seine Jungs am Wochenende bei den Punktspielen oder aber Hallenturnieren.

Hinzu kommt die fast tägliche Weiterbildung in Sachen Training und Trainingsmethode und das Ausarbeiten von Trainingsplänen, sodass Pfütze auf seinem wöchentlichen Stundenzettel an die 12 bis 15 Stunden notiert, die er im Dienst des JFV Union ist. Seine eigene fußballerische Karriere startete der heute 44-Jährige 1980 bei Traktor Börln, spielte dort auch noch Handball, wechselte dann zum FSV Wacker Dahlen und von dort zum FC Grimma.

Zuletzt kickte er für den ATSV Frisch-Auf Wurzen, wo er dann 2007 seine eigene fußballerische Karriere beendete. Er stieg dann als Trainer im Nachwuchsbereich ein und trainierte Nachwuchsteams des SV Börln 1954 und des FSV Wacker Dahlen. Vielen Fußballern und Zuschauern ist der 44-Jährige auch als Fußball-Schiedsrichter bekannt. Seit 1992 ist der Oschatzer Mitglied der NFV-Schiedsrichtergilde. Und dieser „Zweitjob“ in Sachen Fußball bedeutet in der Hauptsaison Fußball am Samstag wie auch am Sonntag. Die Lebensgefährtin von E. Pfütze sieht es gelassen, hat sich mit dem Fußball inzwischen arrangiert.