Ostelbischer Elberadweg nimmt weiter Form an

Pülswerda. Über Veränderungen am ostelbischen Elberadweg sprach TZ mit Holger Reinboth, dem Arzberger Bürgermeister:



TZ: Welche Neuerungen sind in diesem Jahr geplant?

H. Reinboth: Wir werden zwischen Pülswerda und Graditz den Teil grundhaft ausbauen, der sich auf unserer Gemarkung befindet. Über den Fonds zur Hochwasserschadensbeseitigung erhalten wir 100 Prozent Fördermittel. Der Weg wird ordentlich mit Asphalt hergerichtet, so dass die Radler bequem fahren können.



Wie steht es mit dem Zeitplan?

Wir sind gerade bei den Ausschreibungen, um den Auftrag an eine Firma zu vergeben. Das Vorhaben soll auf jeden Fall noch im ersten Halbjahr realisiert werden. Das müsste auch so klappen.



Welche Lücken gibt es dann noch auf dem Gebiet der Gemeinde Arzberg den Elberadweg betreffend?

Man kann die Strecke zwar durchgehend befahren, aber nicht alle Abschnitte sind ausgebaut beziehungsweise entsprechend befestigt. Die größte Lücke klafft da noch im Bereich Kathewitz, wenn man von der S 25 abzweigt, und dann später im Naturschutzgebiet Alte Elbe Kathewitz. Hier müssen wir sehen, was sich in Zukunft machen lässt. Ansonsten wollen wir den neu gepflasterten Deichverteidigungsweg zwischen Stehla bis zur Fähre einbeziehen. Von dort führt die Route inzwischen über die Verbindungsstraße nach Köllitsch. Wir sind sehr froh, dass Ostelbien im offiziellen Beschilderungskonzept des Elberadweges Berücksichtigung fand. Die Tafeln wurden bereits im letzten Sommer installiert.