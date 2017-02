Per Whatsapp zum Traumjob

Die Grundlage hierfür ist der Messenger Whatsapp. Einfach schnell die Nummer 0157 92380879 eingespeichert, „Hallo“ in den Chat geschrieben und schon kann die Berufsberatung losgehen. Insgesamt acht Fragen gilt es dabei zu benatworten, jede mit vier Antwortmöglichkeiten versehen.

Anhand der Antworten wird dann eine so genannte Profilcard erstellt, welche den Teilnehmer in eine von vier Kategorien einteilt. Künstlerisch-Kreativ, handwerklich-technischer, sozial-pflegerisch oder kaufmännisch-verwaltend. Diese grobe Einschätzung soll einen leichten Einstieg in die Berufsorietierung schaffen und dafür sorgen, dass diese inspiriert zu einer Berufsberatung in die Agentur für Arbeit gehen. Während des Gesprächs können Jugendliche und Berufsberater dann auf die Profilcard aufbauen.