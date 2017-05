Perfekt gestartet

Tennis . Die 1. Herrenmannschaft des TV Torgau erwischte in diesem Jahr einen perfekten Saisonstart. Am Wochenende gab es den dritten Sieg in Folge. Doch was steckt hinter dem Erfolg?

(Bezirksklasse/Männer) Saisonauftakt für TVT-Herren

Nach dem überzeugenden 7:2-Auftritt im 1. Spiel auf eigenem Platz gegen den LTC 1990 für die Torgauer, folgte am 1.-Mai-Feiertag gleich das nächste gute Match auswärts bei der SV Groitzsch. Am Ende stand ein verdienter 6:3-Erfolg. In beiden Spielen konnten die Torgauer Herren auf die gleiche solide Mannschaftsaufstellung zurückgreifen.

Mit Jork Leutnitz (1), Sebastian Schmidt (2), Andreas Gautzsch (3), Joachim Müller (4), Sascha Friedrichs (5) und Arne Leutnitz (6) könnte es die Stammsechs der Saison sein. Besonders die beiden Nachwuchsspieler – Joachim Müller und Arne Leutnitz – überzeugten in den Einzeln.

Das war auch im dritten Saisonspiel am vergangenen Samstag zu Hause gegen den 1. TC Waldheim der Fall. Wieder ein sehr guter Auftritt der 1. Herrenmannschaft, die diesmal als Unterstützung Christoph Proske (4) aus der Seniorenmannschaft an ihrer Seite hatte. Nach den sechs Einzeln stand es bereits 5:1 für den TVT, sodass die Doppel genutzt werden konnten, um Aufstellungstaktiken zu testen. Am Ende wieder ein solider 7:2-Erfolg und damit die Tabellenführung. So kommen die Torgauer Herren ihrem Ziel – Aufstieg in die Bezirksliga – Stück für Stück näher.