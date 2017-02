Peter Nowack glaubt an einen intensiven Tag

Nun gab es schon zahlreiche Tage der offenen Tür am JWG, mit ebenso zahlreichen Besuchern. Doch Schulleiter Peter Nowack glaubt, dass diesmal ein recht intensiver Tag ansteht, was vor allem an vielen Gesprächen mit der Elternschaft liegen werde. Hintergrund sei eine große Unsicherheit hinsichtlich der im März anstehenden Bildungsempfehlungen. Demnach können sich Eltern neuerdings auch über die mittlerweile bedeutungslos gewordene Empfehlungen hinwegsetzen und ihre Sprößlinge – die dann allerdings in Deutsch, Mathe und Sachkunde einem schriftlichen Eignungstest unterzogen werden – am Gymnasium anmelden.

„Wir werden mit Sicherheit mehr Anmeldungen haben, als im Vorjahr“, sagte Nowack gestern gegenüber der Heimatzeitung. Noch wagt er jedoch keine genauere Prognose. Wichtig sei deswegen um so mehr, dass Eltern und Schüler der künftigen fünften Klassen genau erfahren, was sie am Gymnasium erwartet. Nowack empfiehlt daher nicht nur Gespräche mit der Lehrerschaft sondern auch mit anwesenden Vertretern des Eltern- sowie des Schülerrats. Darüberhinaus können Tipps zur Wahl der zweiten Fremdsprache und für die künftigen Siebtklässler Hinweise zum Profil-System eingeholt werden.

Natürlich soll auch der Spaß am Samstag nicht zu kurz kommen: So erhalten Gäste beispielsweise einen schwungvollen Einblick in die Goldenen Zwanziger. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Schulband unter Leitung von Sebastian Sachs sowie die Vorstellung des Projekts Klassenmusizieren. Gestaunt werden darf zudem jeweils 9.30 Uhr und 10.45 Uhr über eine „Chemical Zeitreise“.