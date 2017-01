Pflichtverletzung mit dramatischen Folgen

Torgau. Der Schock sitzt noch immer tief über das, was am 22. Dezember gegen 10.30 Uhr geschah. Die 81-jährige E. Dorozalla aus Torgau war mit ihrem Rollator auf dem Weg zum Friedhof. Dazu nutzte sie den Fußweg entlang der Überführung Warschauer Straße. In Höhe der Fußgängertreppe geschah dann das Unglück.

Torgau. Der Schock sitzt noch immer tief über das, was am 22. Dezember gegen 10.30 Uhr geschah. Die 81-jährige E. Dorozalla aus Torgau war mit ihrem Rollator auf dem Weg zum Friedhof. Dazu nutzte sie den Fußweg entlang der Überführung Warschauer Straße. In Höhe der Fußgängertreppe geschah dann das Unglück. Vom Planendach eines vorbeifahrenden Lkw lösten sich dicke Eisplatten, von denen E. Dorozalla am Bein getroffen wurde. Die Rentnerin stürzte. Doch der Lkw-Fahrer stoppte nicht. Zwei Radfahrer fuhren ebenfalls vorbei.

Völlig unter Schock stehend rappelte sich E. Dorozalla auf, verlud noch zwei Eisplatten in den Rollator und schleppte sich ins Krankenhaus. Als sie dort ankam, betrug die Dicke der Eisplatten noch immer 2,5 Zentimeter! Sofort nahm man sich der alten Dame an. Das getroffene Bein bot einen schrecklichen Anblick. Umgehend begannen die Untersuchungen und Behandlungen. Eine erste Operation durch Chefarzt Dr. Dudda erfolgte am 23. Dezember. Inzwischen sind zwei weitere notwendig geworden, um das Bein zu erhalten. Wie lange E. Dorozalla noch im Krankenhaus bleiben muss, welche dauerhaften Schäden entstanden sind, ist noch nicht abzusehen.

Frank Dorozalla, der Sohn der Betroffenen, kommt seit dem Unfall nicht mehr zur Ruhe. „Was wäre, wenn die Eisplatten den Kopf meiner Mutter getroffen hätten? Was wäre, wenn dort Kinder oder eine Mutti mit Kinderwagen an der Stelle unterwegs gewesen wären?“ Bohrende Fragen, auf die es keine Antwort gibt.

Selbstverständlich hat Familie Dorozalla Anzeige gegen den unbekannten Verursacher noch am 22. Dezember per Telefon und am 23. Dezember schriftlich auf dem Polizeirevier Torgau gestellt. Die Ermittlungen aber blieben bisher erfolglos.

Eines steht fest: Der besagte Lkw-Fahrer verstieß eindeutig gegen geltendes Recht, machte sich also strafbar. Da kann nicht von Fahrlässigkeit die Rede sein.

Schließlich gibt es eindeutige Vorschriften, wie bei winterlichen Bedingungen mit Eis und Schnee Fahrzeugführer von Lkw mit Planendächern vor Fahrtantritt bzw. bei Witterungsänderung zu handeln haben. Die haben mögliche Gefahren nämlich zu beseitigen. „Das ist kein Kavaliersdelikt. Die Folgen können verheerend sein, wie sich zeigt“, meint Frank Dorozalla. Er möchte die Brummi-Fahrer wachrütteln, sensibilisieren, bevor ein nächster Mensch zu Schaden kommt, vielleicht sein Leben verliert.

Der Fahrer steht hier vor einem großen Problem. Er darf laut Berufsgenossenschaft nicht ohne Weiteres auf das 4 Meter hohe Dach klettern, ist aber per Gesetz dazu verpflichtet, sein Lkw-Dach vor der Abfahrt von Eis und Schnee zu befreien.

Tritt jedoch eine konkrete Schädigung ein, wie z.B. fahrlässige Körperverletzung- oder Tötung, geht die Sache immer vor Gericht und das Strafmaß ist ungleich höher. Nach dem neuen Punktesystem wird die Fahrerlaubnis bereits bei 8 Punkten entzogen.

„Wir wissen um die Problematik und kennen natürlich auch die rechtlichen Forderungen. Doch die Praxis ist eine ganz andere Sache“, muss Konrad Theobald, Geschäftsführer der Kraftverkehr Torgau GmbH feststellen. Sämtliche Lkw in Garagen unterzubringen, um sie vor Fahrtanritt komplett schnee- und eisfrei zu haben, ist utopisch. Oftmals müssen auf Langstrecken ja unterwegs Rast- und Lenkzeitpausen eingehalten werden. Und nur an wenigen Autobahnen gibt es Spezialgerüste, von denen aus der Fahrer Eis und Schnee von den Planen entfernen kann. „Wir praktizieren auf unserem Beriebshof das Abstellen der Fahrzeuge an Schrägen, so dass sich kaum Wasser vor Fahrtantritt ansammeln kann“, verriet Theobald. Er weiß, dass die Kraftfahrer die latente Gefahr kennen, und die meisten auch versuchen, effektiv dieser Gefahr zu begegnen.