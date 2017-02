Pkw gegen Bus

Ein Auto ist am Mittwoch in Schildau mit einem Bus kollidiert:

Schildau. Der Fahrer (27) eines Fiat war laut Polizei gegen 15.15 Uhr auf der Marktstraße unterwegs. Als er einen Bus (Mercedes) überholte, dessen Fahrer (50) gerade nach links auf die Bahnhofstraße abbog, kollidierten beide Fahrzeuge.

In der Folge wurde der Fiat gegen ein Verkehrszeichen und eine Hauswand geschoben, wobei der Beifahrer (24) leicht verletzt wurde und ambulant behandelt werden musste.

An den Fahrzeugen, am Verkehrsschild und an der Hauswand entstand ein Schaden in Höhe von circa 9000 Euro. Gegen den 27-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.