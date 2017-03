Platz 3 nach einer langen, schweren Saison

Kegelsport. Zum letzten Spiel der Saison ging es für die junge DKC-Mannschaft nach Freital. Gastgeber ist dort der DSV 1910. Mit einem Sieg hätten die DKC-Spielerinnen die Dresdnerinnen noch von Platz zwei verdrängen können.

Das Starterpaar bildeten die Cousinen Jessica und Denise Günther. Jessica konnte nicht ganz an die sehr gute Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen. Die Anschübe in den Vollen waren nicht gut genug. Dagegen war das Spiel in den Abräumern weitaus besser. Dort konnte sie mit ihrer Gegenspielerin mithalten.



So verlor sie ihr Spiel mit 430:483 Holz. Bei Denise liefen die Vollen da besser. Und auch ihre Abräumer waren nicht so schlecht. Die Führung wechselte ständig. Doch am Ende reichte es nicht ganz. Sie verlor knapp mit 452:456 Holz. Der Rückstand betrug nun doch schon 57 Holz. Lisa-Marie Langrock und Maria Meißner wollten nun alles versuchen den Rückstand aufzuholen. L.-M. Langrock zeigte wieder eine gute Leistung. Aber ihre Gegenspielerin blieb immer nah dran. Nach einem spannenden Spiel konnte sie sich durchsetzen und gewann mit 488:473 Holz.



M. Meißner konnte auch nicht ganz an die Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen. Da die U14-Spielerin Julia Cichalla mit dabei war, bekam diese ihren ersten Einsatz. Diesen rechtfertigte sie auch mit einem sehr ordentlichen Ergebnis. Zusammen ging das Spiel aber mit 425:483 Holz verloren. Gegen die geschlossene Leistung der Gastgeberinnen war das an diesem Tage aber insgesamt zu wenig. Das war aber nicht so tragisch, da Brandis nicht gewinnen konnte.



Somit belegen die Dommitzscherinnen im Abschlussklassement den 3. Platz. Eine lange Saison ist somit vorbei. Mit den erreichten Leistungen konnte man teilweise schon sehr zufrieden sein. Und mit den gesammelten Erfahrungen steht einer Weiterentwicklung nichts im Wege. Im nächsten Jahr werden dann J. Cichalla und A. Günther mit in die Mannschaft einsteigen. Hoffentlich können auch nächstes Jahr wieder alle Mannschaften mitmachen und vielleicht kommt die eine oder andere neue Mannschaft noch hinzu, um den Spielbetrieb in der U18-Verbandsliga weiter zu beleben.



Endstand 2016/2017 – Verbandsliga weibliche U18

1. KSV 51 Bennewitz 12 10 0 2 20: 4 22963

2. Dresdner SV 1910 12 6 0 6 12:12 19318

3. Dommitzscher KC 77 (N) 12 4 0 8 8:16 21458

4. TSV Rot Weiß Brandis (N) 12 4 0 8 8:16 20910