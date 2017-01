Polizei nahm Brummis ins Visier

Torgau. In der zweiten Woche des neuen Jahres kontrollierte der Verkehrsüberwachungsdienst der Leipziger Polizei verstärkt Lkws im Raum Torgau. Die Kontrollbeamten hatten dabei vor allem Holztransporte im Visier.

Das Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf dem Gesamtgewicht. Zu Recht, wie sich schnell herausstellte. Von elf Holztransportern waren acht überladen; einer sogar mit knapp 38 Prozent. Der Vierzigtonner brachte damit mehr als 55 Tonnen auf die Waage. Das brachte dem Fahrer 380 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg ein. Ebenfalls mit einem Punkt und 425 Euro Bußgeld muss auch der Halter des Fahrzeuges rechnen. Die anderen Holzlaster wiesen eine Überladung von 17 bis 30 Prozent auf. Auch sie kassierten Punkte und Bußgeld. Außerdem durften alle acht nicht weiterfahren und mussten abgeladen bzw. umgeladen werden. Aber nicht nur Holztransporte, auch andere Lkws wurden inspiziert. Dabei wurde ein Brummi-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet und die Spedition musste einen Ersatzfahrer schicken. Ein weiterer Sattelzug hatte unzulässige Anbauten, die entfernt werden mussten, dann konnte er weiterfahren. Zur Zwangspause wurde ein Fahrer verdonnert, dessen Lenkzeit überschritten war.

Insgesamt war festzustellen, dass Kontrollen dieser Art wichtig sind, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.