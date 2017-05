Polnische Theologin predigt zum Elbe Day

Torgau. Alexandra heißt die Männer-Abwehrende. Aleksandra, diesen griechischen Namen, kennt man auch in Polen. Evangelische Christen zwischen Weichsel und Oder verbinden mit ihm Hoffnung und Ermutigung, vor allem wenn sie an Aleksandra Blahut-Kowalczyk denken.



Abwehren passt nicht zu der glücklich verheirateten Ehefrau. Doch überbieten kann diese Theologin viele Männer durch exzellente Bildung, Bücher, Funk, Vortragsveranstaltungen und ihr Lehramt an der Universität Opole. Die Ordination zur Pfarrerin bleibt ihr dennoch verwehrt. Dieses Amt überträgt die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen nur Männern. Ihr übertrug man bisher den Vorsitz der Synodalen Frauenkommission, das Leitungsamt des Lutherischen Frauenforums in Polen und die Mitarbeit im polnischen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes.



Mit Spannung darf man ihre Predigt am kommenden Sonntag erwarten. Sie kennt die Folgen des Krieges aus der Geschichte ihrer Heimatstadt Cieszyn/Teschen. Hier lebt sie mit ihrer Familie auch heute noch. Um die Grenzstadt an der Olsa rissen sich in den letzten hundert Jahren die Tschechoslowakei, Polen und Deutschland mit wechselnden Regierungen. Die Olsa, ein Nebenfluss der Oder, teilt die Stadt in zwei getrennte Orte,die verschiedenen Ländern angehören. Frau Blahut wird in ihrer Predigt davon sprechen, wie der Krieg Familien und Menschenleben zerriss. Zugleich bewährt sie sich auch als Seelsorgerin und Botschafterin des Evangeliums. Das passt gut zum Thema des Sonntages Misericordias Domini. Jesus als Guter Hirte versteht, seine Herde zusammen zu halten, diese buntgemischte Gesellschaft aus sturen Böcken, frommen Schaf und hilflosen Lämmern.



Der Gottesdienst am 30. April beginnt um 10.30 Uhr in der Schlosskirche. Am Abend wird Aleksandra Blahut-Kowalczyk ab 19.00 Uhr im Torgauer Gemeindehaus Wintergrüne 2 über Polen berichten. Da gibt es sicher viele Fragen. Alle Interessierten sind willkommen.