Post sucht neuen Standort

Schildau. Seit dem 30. April gibt es keine Filiale der Deutschen Post mehr in Schildau. Zu diesem Tag hat der Lebensmittelanbieter Nah & Frisch seinen Markt im Stadtzentrum geschlossen. Damit war automatisch auch das Aus der Deutschen Post in Schildau besiegelt. „Wir arbeiten immer mit Partnern zusammen, haben keine eigenen Filialen“, erklärte Tina Birke, Pressesprechern im Unternehmen, die Situation. „Damit sind wir immer abhängig von den Partner-Filialen. Der Vertrag mit dem Lebensmittelmarkt in Schildau wurde gekündigt.“



Man sei jedoch akribisch auf der Suche nach einem neuen Partner in der Gneisenaustadt, hieß es. Ob es jedoch wieder am alten Standort klappt, sei jedoch nicht abzusehen. Für die Übergangszeit empfiehlt der frühere Staatskonzern, entweder auf die Postfiliale in Belgern auszuweichen. „Briefmarken erwerben oder ihre Pakete abgeben können Sie aber auch problemlos bei ihrem Postboten“, so Birke. Auch die verschiedenen DHL-Shops in der Stadt würden diesen Service anbieten.



Kritik am zumindest zwischenzeitlichen Rückzug der Post aus Schildau wurde laut, weil offenbar zuvor keine Informationen zum bevorstehenden Ende der Filiale an die Öffentlichkeit gelangt waren. Auch die Stadtverwaltung von Belgern-Schildau wusste nichts von der Schließung.