Praktische Hilfen für Streuobstler

Oelzschau/Wohlau. Ob Pflanzschnitt, Erziehungsschnitt, Erhaltungsschnitt oder Verjüngungsschnitt − Obstbäume sind Kulturpflanzen und bedürfen daher einer regelmäßigen Pflege. Fachgerecht durchgeführte Schnittmaßnahmen sorgen nicht nur für gute Ernteerträge sondern verlängern besonders bei alten Gehölzen auch die Lebensdauer. Doch meist weiß der Laie nicht, wo die Schere richtig anzusetzen ist. Damit die Freude am heimischen Obstbaum lange erhalten bleibt, sind interessierte Streuobstliebhaber am 4. März von 9 bis 13 Uhr zu einem Praxisseminar nach Oelzschau eingeladen.



Der Gartenbautechniker Richard Voigt erklärt dann, worauf es beim Gehölzschnitt ankommt und was es bei den verschiedenen Schnitttechniken alles zu beachten gibt. Anschließend darf auch selbst gern zur Schere gegriffen werden. Treffpunkt ist die Streuobstwiese am Ortsausgang von Oelzschau Richtung Wohlau. Die Teilnahme ist begrenzt. Es wird eine Teilnehmergebühr von 20 Euro erhoben. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung zum gleichen Termin in der Forsthalle Wohlau statt.



Der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz als Organisator bittet um Anmeldung unter:

LPV Torgau-Oschatz e.V.

Schlachthofstr. 1

04860 Torgau

Tel.: 03421/77 850 26, Fax: 03421/77 850 28

Mail: lpv.torgau-oschatz@t-online.de