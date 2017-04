Probleme beim Nachtanken von Heizöl: Und plötzlich zahlt man doppelt

TZ: Herr Fritzsche, warum wurde das Öltanken für Verbraucher zum Problem?

André Fritzsche: Weil diese Leute Kunden der Schneider Mineralöl Meissen GmbH sind – einer Firma, die mittlerweile im Insolvenzverfahren steckt.

Was genau macht die Sache so heikel?

Das Problem besteht darin, dass die Kunden die Möglichkeiten hatten, ein Guthaben anzusparen, mit dem im Normalfall die nächste Tankfüllung hätte bezahlt beziehungsweise angezahlt werden können. Eben diese Guthaben sind durch das Insolvenzverfahren jetzt eingefroren. Zwar können die Kunden nach wie vor bestellen und werden auch beliefert, doch müssen die Lieferungen jetzt quasi ein zweites Mal bezahlt werden. Derzeit ist offen, was mit dem angesparten Geld passiert. Zu dieser Problematik hatte ich in den vergangenen Tagen gleich drei Anfragen, zwei persönlich in unserer Verbraucherzentrale in der Bäckerstraße, eine per Telefon.

Ihr Rat?

Die Verbraucher haben die Möglichkeit das „Wärme-Abo“ zu kündigen. Dies sollte jedoch individuell geprüft werden. Insoweit ist möglich, sich direkt bei der Verbraucherzentrale in Torgau beraten zu lassen. Um aber gar nicht erst in solch eine Situation zu geraten, sollte man sich schon im Vorfeld im Klaren sein, dass Vorkasse-Modelle immer ein gewisses Risiko beinhalten. Wir als Verbraucherschützer sehen solche Modelle immer kritisch.