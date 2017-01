Qualität statt Quantität

Motorsport. Das Veranstaltungsjahr 2016 hat der MSC Pflückuff e. V. im ADAC erfolgreich abgeschlossen. Die „Pflückuffer“ setzten als Veranstalter wieder auf Vielfalt – Motocross (Solo, Seitenwagen, Quad), Enduro, ADAC Sachsen Enduro Jugend Cup, Motorrad Biathlon für die Vielseitigkeitssportler, ein in Deutschland einmaliger Nachtlauf für Quads und spezielle Trainingslager. Viele Motorsportler aus der Region und aus weiten Teilen Deutschlands kamen nach Neiden an die Rennstrecke „Am Österreicher“.



Selbst das MDR-Fernsehen gastierte in Neiden und drehte für die Sendereihe „Musik auf dem Lande“ mit den Schlagersängern Frank Schöbel und Maxi Arland einen ganzen Nachmittag in Neiden, dafür erhielt der MSC sieben Minuten Sendezeit im Abendprogramm.

Der Höhepunkt war zweifelslos der Ende Mai ausgetragene Lauf zur Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) der Seitenwagen und der Lauf der Soloklasse MX2 zur DMSB-Meisterschaft.



Der MSC Pflückuff hatte 2015 damit begonnen hochkarätige Motocross-Rennen nach Neiden zu holen und hielt auch 2016 daran fest. Es war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung mit vielen Teilnehmern und großem Zuschauerinteresse. Solche Veranstaltungen verlangen ein vollkommen neues Konzept für die Durchführung. Es muss einkalkuliert werden, dass mehr Zuschauer kommen werden, die teilweise auch campieren wollen Parkplätze mussten neu angelegt und die Zuschauerströme mussten anders als bisher gelenkt werden. Im Fahrerlager sind größere Tracks zu erwarten. Für die Anmeldung im Rennbüro waren teilweise englische Sprachkenntnisse erforderlich. Die Veranstaltung verlangte ein neues Finanzierungskonzept. Das Gelände musste auch noch chic gemacht werden, es gab viel zu tun.



Das Ziel, die Strecke in einen Toppzustand zu präsentieren, verlangte die Ehre aller Mitglieder. Der MSC hatte extra ein Team für das Marketing gegründet, das die vielfältige Werbung organisiert, durchführt und das zeigte auch bei den Besucherzahlen Wirkung.

Wie in der Berichterstattung der Torgauer Zeitung zu lesen war, wurde das Erscheinungsbild des Geländes dem Großevent angepasst und zeigte damit, dass es hier um mehr ging als bei etwaigen Sachsenmeisterschaften. Werbung, Fahnen, Plakate, Werbebanner, Bandenwerbung, Händlermeile, Sponsorenwand, es war ein seit langem nicht mehr gesehenes Erscheinungsbild auf dem Gelände des MSC.



Die einheitlich gekleideten über 80 Helfer waren gut zu erkennen, hatten alles im Griff und waren sehr hilfsbereit. Erfreulich war, dass die Stadt Torgau die Schirmherrschaft übernommen hatte und Oberbürgermeisterin Romina Barth die Veranstaltung eröffnete.

Bei all den Aktivitäten, die die über 100 Mitglieder des Vereines geleistet haben, ist die Unterstützung von Sponsoren unerlässlich. Solch eine Veranstaltung kann kein Verein aus eigenen Mitteln bestreiten.Hier möchte sich der Vorstand des MSC für die Unterstützung bei den zahlreichen Sponsoren bedanken. Die Unterstützung mit schwerer Technik, finanzieller Hilfe, durch die Übernahme zahlreicher Aufgaben, hatten dem Verein sehr geholfen.



Eine wichtige Aufgabe haben auch die vielen ehrenamtlichen Helfer übernommen, ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen gewesen. So waren bei allen Veranstaltungen und bei allen Witterungsbedingungen immer genügend Streckenposten vor Ort, der medizinische Dienst mit Rettungsärzten und Sanitätern sicherte die Veranstaltungen immer ab. Viele Mitglieder haben die unzähligen Aufgaben, wie Parkplatz, Betreuung aller Helfer, Einlass und und und. Auch diesen Helfern möchte der Vorstand seinen Dank aussprechen.



Es wird auch in diesem Jahr wieder hochkarätigen Motorsport in Neiden geben. Angemeldet ist Ende Mai ein Lauf zur Internationalen Meisterschaft für Seitenwagen und Quads. Eine Bestätigung wird in Kürze erwartet. Und wie in jedem Jahr wird in Deutschland der ADAC-MX-Bundesendlauf für Solo bis 125 ccm durchgeführt. Da sind aus den 16 Bundesländern die besten fünf Fahrer am Start. Es sind weit über 300 Aktive am Start. 2017 ist der ADAC Sachsen Gastgeber und möchte diese Veranstaltung in Neiden durchführen – Termin im 2. Halbjahr.



Der Veranstaltungsplan für 2017 wird zurzeit abgestimmt. Der MSC Pflückuff benötigt zur Realisierung der Veranstaltungen im Offroad-Motorsport, sprich im Motocross und Enduro, und den angedachten neuen Aktivitäten im Fahrrad-Cross sowie der weiteren Ausbildung von Nachwuchsfahrern in der Kindergruppe, wieder die Unterstützung der Öffentlichkeit, auf die die „Pflückuffer“ auch 2017 bauen kann.

www.msc-pflueckuff.de