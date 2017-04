Quereinsteiger in der JVA Torgau

Torgau. Die eine war OP-Schwester, der andere Bürokaufmann. Ein weiterer verdiente sich seine Brötchen als Kalkulator in der freien Wirtschaft. Allen gemein ist mittlerweile die einheitliche blaue Uniform, der Arbeitsort hinter Gittern und Stacheldraht sowie die Aussicht auf eine sichere Arbeitsstelle. Insgesamt acht Quereinsteiger haben zu Jahresbeginn in der Torgauer Justizvollzugsanstalt ihre Arbeit angetreten.

Sie schafften den Sprung aus einem mehr als 100 Männer und Frauen zählenden Bewerberfeld. Zunächst befristet bis zum 1. Januar des kommenden Jahres. Doch die Chancen, danach eine Vollzugsbeamtenlaufbahn einzuschlagen, sind zumindest bei sieben groß.

Von 20 bis 41 Jahren reicht die Altersspanne der Neuen, die bald selbst Verstärkung bekommen. Denn schon ist eine zweite Bewerbungsrunde eingeläutet. Der Freistaat reagiert mit der Schaffung der zusätzlichen Stellen auf den enormen Personalmangel in der JVA Togau. Hier hatte es unter anderem im Mai des vergangenen Jahres ein Krisentreffen gegeben, an dem Vertreter der CDU-Landtagsfraktion teilnahmen.

Im August dann das zweite Krisentreffen – eine Anstaltsbeiratssitzung –, bei dem auch Justizminister Sebastian Gemkow zugegen war. In dieser wurden nicht nur die Weichen dafür gestellt, dass Erico Anselmi seit dem 1. September 2016 die JVA leitet. Ebenso wurde über die Schaffung eben jener neuen Stellen gesprochen. Sachsenweit ging es um 50 Bedienstete. Gemkow damals: „Die Personalsorgen in Torgau liegen weniger darin begründet, über zu wenig Personal zu verfügen.“ Vielmehr leide Torgau an dem hohen Altersdurchschnitt der Bediensteten, der unter anderem mit einem erhöhten Krankenstand einhergehe.

Nun haben sich also die ersten Quereinsteiger, die darum baten, ihren Namen nicht in der Zeitung zu nennen, mit ihren Aufgaben in der JVA vertraut gemacht. Sogenannte Praxisanleiter hatten sie in der ersten Zeit an die Seite genommen, um in den Gefängnisalltag hineinzuschnuppern. Im Ausbildungszentrum Bobritzsch holten sich die Neuen ihr theoretisches Rüstzeug. Die Gründe für den Wechsel in den Justizbereich sind vielfältig. Bei der ehemaligen OP-Schwester und dem als Kalkulator tätigen jungen Mann waren es beispielsweise die Arbeitszeiten. Der ehemalige Bürokaufmann sprach von Perspektivlosigkeit im Job. Dort habe er auf der Karriereleiter nicht mehr höher kommen können.

Dass ihre neue Arbeitsstelle nun ausgerechnet eine Einrichtung sein würde, in der schwere Jungs einsitzen – keiner von den Quereinsteigern war zuvor als Besucher in einer JVA –, sorgte nur die ersten Tage für leichtes Unwohlsein. Getrieben von den Bildern aus dem Fernsehen habe man sich schon so seine Gedanken gemacht, sagte einer. Doch sei das Unwohlsein sehr schnell dem Gefühl der Normalität gewichen. Zwar habe man schon gemerkt, dass man als „Frischling“ von den Insassen genau getestet werde, doch fühle man sich sehr gut auf den Job vorbereitet. Und auch bei den Gefangenen merke man Zufriedenheit. Sei doch eine Vielzahl von Aufgaben – unter anderem die Betreuung beim Sport – aufgrund der Personalnöte bislang nur eingeschränkt möglich gewesen.

Anne Grit Eschler von der JVA Torgau machte indes gegenüber der Torgauer Zeitung deutlich, dass die Quereinsteiger nach den ersten Monaten im Job noch keine vollausgebildeten Justizvollzugsbeamten seien. Bislang seien sie lediglich für den Stationsdienst ausgebildet worden. Und dieser dauere im Drei-Schicht-System acht Stunden pro Tag. Im Mai solle während eines speziellen Ausbildungstags noch einmal über die in der JVA Torgau gemachten Erfahrungen reflektiert werden.