Rückblick auf den 20. Spieltag in der Kreisliga Nordsachsen/Männer

Fussball. Sechs Spieltage vor Saisonschluss ist dem SV Laußig die Meisterschale wohl nicht mehr aus den Händen zu nehmen. Elf Punkte Vorsprung auf Widersacher Bad Düben, es dürfte kaum noch etwas schiefgehen. Auch in Wölkau ließen die Laußiger sich nicht die Butter vom Brot nehmen und gewannen.



Indes steht dem FSV Oschatz inzwischen das Wasser bis Lippe Oberkante. Im Nachbarschaftsduell in Naundorf wurde der FSV deutlich vorgeführt. Im zweiten Spielabschnitt konnten die Oschatzer nicht mehr mithalten und wurden vor 104 Zuschauern klar besiegt. Jetzt müssen die Oschatzer mindestens drei Mal gewinnen, damit sie den Abstieg noch verhindern können.



Schlusslicht Doberschütz-Mockrehna II ist mittlerweile bereits auf Abschiedstour. Magere zwei Pünktchen haben die Frisch-Auf-Kicker im bisherigen Saisonverlauf eingespielt. Auch in Belgern war am Sonntag nichts zu holen, trotz eines 0:0 zur Pause. Wie es mit der Mannschaft weitergeht, ob es eine Fusion mit einem anderen Verein gibt oder ob sich die Mannschaft auflöst, darüber hält man sich derzeit noch bedeckt.



Spröda verlor in Zschortau die Partie erst in der letzten Spielminute. Bis dahin gab es einen wechselnden Torerfolg. Die Spielgemeinschaft Elbaue II/Großtreben wurde in Düben von Sturmtank Daniel Hielscher fast im Alleingang bezwungen. Hielscher erzielte alle drei Treffer.



Favorit Delitzsch II ließ beim Kellerkind Rackwitz zwei Punkte liegen. Erst spät konnten die Delitzscher den Ausgleich erzielen – Bothur.



Von einer Blamage kann bei der Niederlage der Hartenfels-Reserve nicht die Rede sein. Die Torgauer verloren in Mörtitz zwar deutlich, aber die Moral unbedingt zu punkten war prima. In Halbzeit 2 schluckten sie Treffer, die gut und gerne hätten vermieden werden können.

Bad Düben – Elbaue Torgau II/Großtreben 3:0 (1:0)

Torgau/Großtreben: Bader, Fahlisch, Schröder, Letzel, Kempf, Freitag (16. Weißschnur), Frießlich, Seifert (46. Prautzsch), Götze, Kurth, Klitza; TF: 1:0/2:0/3:0 Hielscher (42./57.79.); GK: 1 x Elbaue; SR: Bendel (Eilenburg); ZS: 43



Rackwitz – Delitzsch II 1:1 (1:0)

TF: 1:0 Stelzer (15.), 1:1 Bothur (80.), GK: 2x Rackwitz; 1 x Delitzsch, SR: Kräger (Laußig); ZS: 25



Mörtitz – Hartenfels Torgau II 5:2 (2:1)

Torgau: Pfeiffer, Azziab, Kujat (59. Krumpholz), Stark, Jäckel, Farkas, Wehner, Natzel, Thomas, Sarray (59. Majlat), Alsawihili (29. Gebray); TF: 1:0 Schrader (7.), 1:1 Wehner (20.), 2:1 Seidel (36.), 3:1 Richter (57.), 4:1 Schrader (63), 5:1 Stielke (74./EFM), 5:2 Majlat (77.); SR: Werner (Eilenburg); ZS: 62



Belgern – Dob.-Mockrehna II 3:0 (0:0).

Belgern: Straube, Merzsch, Ender (65. Wagner), Langrock, Wolter, Näke, Gürtler, Fiedler, Seidel, Schumann, Werner; Dob.-Mockrehna: Zänker, Schilling, Anton, Lange, Böhme, Walther, Stange, Knechtel, Zöllner, Graß, Seier; TF: 1:0 Werner (74.), 2:0 Näke (75.), 3:0 Seidel (87.); GK: 3 x Dob.-Mockrehna; SR: Hübner (Torgau); ZS: 50



Zschortau – Spröda 3:2 (1:0)

TF: 1:0 Hanke (25.), 1:1 Werner (51.), 2:1 Nitzsche (60.), 2:2 Laue (68.), 3:2 Rogge (89.), GK: 2 x Zschortau; SR: Biedermann( Zwochau); ZS: 45



Wölkau – Laußig 1:5 (1:2)

TF: 0:1 Vieweg (20.), 0:2 Matner (27.), 1:2 Apitzsch (42.), 1:3 Funke (73.), 1:4 Völz (79.), 1:5 Schneider (88.); GK: 2 x Wölkau, 1 x Laußig; SR: Schlenski (Delitzsch); ZS: 70



Naundorf – Oschatz 5:0 (1:0)

TF: 1:0 Röhner (22.), 2:0 Brand (74.), 3:0 Brand (79.), 4:0 Hoff (86.), 5:0 Hoff (90.+1); GK: 1 x Naundorf, 3 x Oschatz; SR: Köhler (Wermsdorf); ZS: 104