Rückpass zu Sören Wachsmann

Fußball. Am vergangenen Samstag veranstaltete der SC Hartenfels Torgau 04 die zweite Auflage seines Supercups um den Pokal der Torgauer Oberfürgermeisterin. Wie das Fazit ausfällt, darüber unterhielt sich die TZ-Sportredaktion mit SCH-Vereinschef Sören Wachsmann.

TZ: Wie bewerten Sie das Niveau des Turniers auf einer Skala von Eins bis Zehn?

S. Wachsmann: Wenn die Eins in diesem Fall ganz schlecht ist, dann gebe ich unserem Turnier sportlich gesehen eine Acht und für das Umfeld wie auch das gesamte Drumherum ebenfalls eine Acht.

Also rundum allgemeine Zufriedenheit?

Was die Organisation und den Ablauf anbelangt sind wir sehr zufrieden. In diesem Zusammenhang möchte ich mich von dieser Stelle aus bei den Organisatoren und Sponsoren für die gute Arbeit bedanken. Wir erhielten auch von allen teilnehmenden Mannschaften ein positives Feedback. Sportlich gesehen aus der Sicht der Hartenfelser sind wir es natürlich nicht!

Wie war die Zuschauerresonanz?

Wir hatten am Samstag 340 Zuschauer in der Hallen und diese Zahl ist mehr als zufriedenstellend.

Also soweit so gut! Wo müssen die Hartenfelser noch an den Stellschrauben drehen?

Wenn es uns gelingt, dass wir noch die eine und andere Mannschaft aus der Region für unser Turnier gewinnen, dann wäre das top. Daran werden wir arbeiten.

Wie bewerten Sie das Abschneiden der Ersten des SC Hartenfels am Samstagabend?

Nach einem, für meine Begriffe, guten Start spielte unsere Erste teils unglücklich, aber auch ungeschickt. Na ja, und dann war es auch so, dass im Spiel gegen Süptitz die Ex-Hartenfelser den Unterschied ausgemacht haben.

Wie schaut der Plan für das Turnier 2018 aus?

2018 gibt es auf alle Fälle die dritte Auflage. Und dann hoffentlich mit der einen und anderen Mannschaft aus der Region mehr.