Rückpass zu: René Riegel

Fußball. Nach einer extrem erfolglosen Hinrunde hat der SV Strelln/Schöna im Winter die Reißleine gezogen und sich von Dirk Geißler als Trainer der Nordsachsenliga-Mannschaft getrennt. Der neue Mann an der Linie heißt René Riegel. Zuletzt trainierte der 50-jährige Wildschützer bis zu deren Auflösung die zweite Mannschaft des Vereins, war davor auch selbst aktiv in Strelln. TZ befragte ihn nun zu seinen Plänen, um den Abstiegskandidaten Nummer 1 doch noch in der Liga zu halten.

TZ: Herr Riegel, was haben Sie in den nächsten Wochen und Monaten mit der Mannschaft vor?

R. Riegel: Wir wollen die Saison ordentlich zu Ende spielen und möglichst noch den einen oder anderen Punkt holen. Das ist das Ziel. Und das geht nur, wenn wir den Spielern die Lust am Fußball zurückgeben können.

Glauben Sie noch an den Klassenerhalt?

Die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, das ist klar. Wir werden auf jeden Fall alles daran legen. Aber uns ist natürlich bewusst, dass es eine Mammutaufgabe wird. Es wird viel davon abhängen, wie uns an den Wochenenden die Spieler zur Verfügung stehen.

Was wollen, was müssen Sie ändern, um erfolgreich zu werden?

Wir müssen die Einstellung zum Fußball wieder richtig hinkriegen, ich habe diesbezüglich schon viel mit meinen Spielern gesprochen. Ansonsten wollen wir etwas am Spielaufbau arbeiten.

Dafür benötigt es Training. Haben Sie das wieder in den Griff bekommen?

In den letzten Wochen haben wir jeweils zwei Mal trainiert. Donnerstags im Freien, Sonntags in der Halle in Doberschütz. Sobald die Saison wieder beginnt, bleibt uns dann der Donnerstag.

Stichwort Saisonbeginn: Am ersten Märzwochenende beginnt für Sie die Rückrunde. Und zwar gleich mit einem Derby gegen Doberschütz-Mockrehna. Kommt Ihnen das gerade Recht?

Eigentlich schon. Da sollten Motivation und Einstellung auf jeden Fall stimmen. Aber das haben wir im Kreise der Mannschaft auch schon besprochen. Ich hoffe, das Team hält sich dann auch daran.