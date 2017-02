Radfahrer schwer verletzt

Eine Pkw-Fahrerin ist am Montag bei Kobershain mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Belgern-Schildau/Kobershain. Die Fahrerin (52) eines Dacia war laut Polizei am Montagmorgen gegen 6.10 Uhr auf der Thammenhainer Straße in Richtung Kobershain unterwegs. An der Einmündung zur Bergstraße bog sie nach links ab.

Es kam zur Kollision mit einem Radfahrer. Offenbar war die Frau zu weit nach links geraten und sie hatte angegeben, den Fahrradfahrer (38) aufgrund dunkler Bekleidung und zu schwachen Lichts nicht gesehen zu haben.

Der Mann stürzte, zog sich dabei eine Schlüsselbeinfraktur zu und wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. An Auto und Rad entstand ein Schaden von ungefähr 400 Euro. Die Autofahrerin hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.