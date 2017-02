Radio-Moderator kam als Vertretungslehrer

Ein Anruf beim Radio genügte. Am Morgen des letzten Schultages vor den Winterferien fuhr dann ein bunt beklebtes Auto vor. Aus stieg R.SA-Moderator Marcus Poschlod, den der Direx als Vertretungslehrer angeheuert hatte.

Hintergrund: Poschlod ist bereits seit Anfang Januar als „Super-Poschi“ unterwegs und hilft den Sachsen bei den verschiedensten Aufgaben, die der Alltag bietet.

In Torgau hieß das also Mathe, Geschichte, Chemie und Physik unterrichten. „Nur Sport nicht“, antwortete er einem neugierigen Schüler und verwies glucksend auf fehlende Voraussetzungen seinerseits.

In den Naturwissenschaften lief es hingegen gut. Nachdem er zusammen mit Schulleiter Nowack im Zweikampf den Schülern Vektoren näherbrachte, stand dann die Trägheit, anschaulich dargestellt im Selbst-Experiment, auf dem Lehrplan. Praktisch wurde es auch, als es an die Auflösung von Brausetabletten zur Messung von Kohlenstoffdioxid ging. Abschließend stand für Poschlod in Torgau dann noch die Zeugnisübergabe in einer 10. Klasse auf dem Programm.