Rahel Thomsen macht Theater

Torgau/Gräfendorf. Theater spielen allein reicht ihr nicht: Rahel Thomsen (27 Jahre) will mehr. Ab dem 7. Februar leitet sie in der Torgauer Kulturbastion ein Theaterprojekt, …

Torgau/Gräfendorf. Theater spielen allein reicht ihr nicht: Rahel Thomsen

(27 Jahre) will mehr. Ab dem 7. Februar leitet sie in der Torgauer Kulturbastion ein Theaterprojekt, das unter dem Titel „Fluch(t)weg“ – So ein Theater“ firmiert und Teilnehmern vielfältige Möglichkeiten bietet, eigene Ideen zu entwickeln. Beschäftigt werden soll sich mit eigenen Fluchtwegen und Auswegen – aus Problemlagen des Alltages. Das können das Handy, die Zigarette, der Griff zur Flasche, der Bildschirm, Mobbing, Isolation, ständiges Kaufen oder auch zwischenmenschlichen Spannungsfelder und das Leben selbst sein.



Die Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, ein eigenes Theaterstück zu entwickeln und Ende des Jahres öffentlich aufzuführen. Wer Lust darauf hat, sollte sich immer den Dienstagabend freihalten. Von 17 bis 19 Uhr wird dann nämlich in der Kulturbastion geprobt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Rahel Thomsen ist gebürtige Flensburgerin, Mutter eines 15 Monate alten Sohnes und lebt seit August 2016 im Mockrehnaer Ortsteil Gräfendorf. Seit der Schulzeit dreht sich in ihrem Leben fast alles ums Theater. Zuletzt war sie in Wuppertal freiberuflich als Theaterpädagogin tätig. Dort arbeitete sie unter anderem mit Kindern und Jugendlichen aus Suchtfamilien.



Weitere Infos zum Theaterprojekt und mögliche Anmeldung unter der Telefonnummer 03421 737620.