Raus mit Applaus

Volleyball . Gegen höherklassige Teams prima verkauft! Am Samstag spielte die 1. Damen des TSV 1862 Schildau in der Damen-Volleyballhochburg Grimma die 2. Runde im Sachsenpokal. Der Termin kam letztlich für die eine und andere TSV-Spielerin überraschend, dementsprechend waren einige Mädels schon verplant, sodass für den schweren Pokalkampf nur sieben Spielerinnen zur Verfügung standen.

Lok Engeldorf – TSV 1862 Schildau 3:2.

Schildaus erster Gegner spielt in der Sachsenliga und war demzufolge favorisiert. Beide Mannschaften kamen langsam ins Spiel. Schildau ging zunächst mit 14:10 in Führung. Nach einer Auszeit der Engelsdorferinnen kamen diese zum 15:15. Doch die Schildauer fuhren ihre Angriffsmaschine hoch und gewannen den ersten Satz zu 25:19. Haben die Engelsdorfer die Gäste unterschätzt? Halb! Denn die Randleipzigerinnen spielten nun konzentriert und mit Druck auf und sicherten sich somit den 2. Satz. Was nun folgte: Nach jedem Tief gab es ein fabelhaftes Hoch! Bei Schildau saß einfach alles. Der Ball hatte fortan kaum noch Bodenkontakt. Die Angriffe rieselten mit List und Wucht im gegnerischen Feld nieder und mit platzierten Aufschlägen machten die TSV-Damen weitere gute Punkte. Nach nur 15 Minuten war der 25:10-Satzsieg der Schildauerinnen perfekt. Nun waren die Engelsdorfer wieder am Zug und machten den Ausgleich zum 2:2 nach Sätzen.

Tie-Break! In diesem wurde auf Augenhöhe gekämpft. Keine Geschenke. Keine der beiden Mannschaften gab nach, doch am Ende hatten die Engelsdorferinnen das nötige Glück und gewannen den Entscheidungssatz mit 15:13 und damit das Spiel 3:2. Schade für Schildau.

Satzfolge: 25:19/18:25/25:10/18:25/15:13

VV Grimma II – TSV 1862 Schildau 3:0.

Nach kurzer Erholungspause ging es gegen den VV Grimma II ans Hohe Netz. Die Schildauer, nur noch zu sechst, wollten die Gastgeber ein wenig ärgern. Als Tabellenerster der Sachsenliga zeigte Grimma wie Schnellangriffe perfekt in Szene gesetzt werden. Schildaus Jüngsten, Jäkel und Breitzmann, zeigten sich selbstbewusst und hielten die Arme einfach zum Block und zur Feldabwehr hin und fügten sich gut ins Mannschaftsgefüge ein. Die Schildauerinnen spielten über weite Strecken mit viel Spaß und Konzentration. Sie brachten etliche Angriffe perfekt im generischen Feld unter. Zudem unterbanden die TSV-Damen mit gut gestellten und getimten Blöcken teilweise die Schnellangriffe der Gastgeber im zweiten Satz. Nach diesem Akt (insgesamt sieben Sätzen in den Armen und Beinen) schwanden die Kräfte und Grimma gewann den 3. Satz.

Satzfolge: 25:17/25:23/25:12

Fazit: Auch die Schildauerinnen können mit Konzentration und Spaß mit höherklassigen Mannschaften mithalten.

Im letzten Spiel der Halbfinalrunde Gruppe B bezwang Grimma Engelsdorf mit 3:0 (25:21/25:15/25:22) und zieht als Titelverteidiger ins Pokalfinale ein.

Schildau: J. Breitzmann, S. Eilenberger, F. Jäkel, J. Lehmann, M. Petzel, T. Seifert, S. Zirm



www.tsv-schildau.de