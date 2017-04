Reformation auf Rädern

Torgau. Eine wirklich lange Reise hat der Reformationsriese schon hinter sich gebracht. Der Truck der am 24. April Torgau erreichte, bog mit 20 000 Kilometern auf dem Zähler in Torgau ab.

Torgau. Eine wirklich lange Reise hat der Reformationsriese schon hinter sich gebracht. Der Truck der am 24. April Torgau erreichte, bog mit 20 000 Kilometern auf dem Zähler in Torgau ab. Bereits an 56 Stationen machte das rollende Reformationsinformationszentrum schon vorher Halt. Die Aufgabe des Trucks ist es, aller Welt zu zeigen, was es mit dem Thema Reformation überhaupt auf sich hat, wie sich reformationsfremde Personen die Reformation vorstellen, was Reformation früher bedeutete, was heute und was sie für einen selbst bedeutet.

Ausgestattet mit modernster Technik, wie fünf an der Wand montierten Flachbildschirmen, drei Touch-Informationsterminals und einem eigenen Server, bietet der großzügig gestaltete Innenraum, der zudem mit einer gemütlichen Sitzgruppe bestückt ist, viel Platz für den riesigen Informationsfluss und Besucherandrang.

Zirka 350 Videos stehen den Besuchern des Trucks zur Verfügung. Inhalt des bewegten Bildmaterials sind stadtspezifische Themen, die sich allesamt um die Reformation drehen. Joey Pankratz einer der Volunteers, der sich um die Transportsicherung und den Auf- und Abbau der Inneneinrichtung kümmert, sagte der Torgauer Zeitung das der Truck noch an zehn weiteren Stationen halten wird. Die nächste Station ist Berlin.

Veranstaltet wird das ganze Spektakel vom Verein Reformaionsjubiläum 2017, in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund (SEK)und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKA). Am 20. Mai fährt der Reformationstruck in Wittenberg ein, wo die Reise für den 16,5 Meter langen blauen Riesen und seine 15 fleißigen Begleiter auf dem Marktplatz endet.