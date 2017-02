Reformationsgeschichte in Gummi und Plastik

Torgau. An der Elbe luthert es gewaltig. Besonders in diesem Jahr, zum 500. Jahrestag des Thesenanschlags. Obgleich Wittenberg bei der touristischen Vermarktung den Torgauern um Längen voraus ist und hier der Personenkult auf die Spitze getrieben wird, kommt man auch in der Großen (sächsischen) Kreisstadt nicht an dem Reformator vorbei.

Torgau. An der Elbe luthert es gewaltig. Besonders in diesem Jahr, zum 500. Jahrestag des Thesenanschlags. Obgleich Wittenberg bei der touristischen Vermarktung den Torgauern um Längen voraus ist und hier der Personenkult auf die Spitze getrieben wird, kommt man auch in der Großen (sächsischen) Kreisstadt nicht an dem Reformator vorbei. Sei es beispielsweise in der Schlosskapelle oder im TIC. Letzteres hat nicht nur eine Menge Informationen rund um die Reformationsgeschichte der heutigen Kreisstadt zu bieten.



Wer will, kann sich hier auch reichlich mit Luther- und Reformationssouvenirs eindecken. Ob Gummi oder Plastik – hier wird jede (Sammel-)Leidenschaft befriedigt. Besserer Durchblick? Mit Luther-Brillenputztücher kein Problem! Bitteschön, greifen Sie nur zu.



„Wir sind immer auf der Suche nach neuen, originellen Andenken. Wir recherchieren hierzu im Internet, schauen uns auf Messen um, und auch im Urlaub werden Tourist-Infos und Souvenirläden aufgesucht“, sagt TIC-Mitarbeiterin Kerstin Woigk, die ihren Kaffee natürlich aus einem Luther-Becher genießt. Dieser hat soeben den Sprung in die Top 5 der Torgauer Luther-Souvenirs geschafft.



Davor rangieren folgende Dinge auf Platz eins bis vier:

Ebenfalls heiß begehrt ist nach Angabe von TIC-Mitarbeiterin Sabine Golke natürlich auch der Lutherpass, der vom Landkreis Elbe-Elster herausgegeben wird und kostenlos abgegeben wird. Die Erstauflage sei aufgrund der starken Nachfrage schon vergriffen, sodass der Lutherpass nachgedruckt werde.

Kerstin Woigks Lieblingsstück unter all den Luther-Mitbringseln ist gelb und aus Gummi: „Mein Favorit ist die Luther-Badeente. Sie ist einfach originell und als kleines Geschenk für einen lieben Menschen bestens geeignet. Wenn man diese Badeente sieht, muss man gleich schmunzeln. Zumal, wer denkt bei einer Badeente schon gleich an Luther?“



Sabine Golke steht da schon eher auf das kleine Minibuch „Und wenn die Welt voll Teufel wär…“. Darin versammelt sind Luthers beste Sprüche. „Ein kleines Geschenk, eine unterhaltsame Lektüre mit bis zum heutigen Tag gültigen Lebensweisheiten. Sie sind noch genauso treffend wie vor 500 Jahren“, begründet sie ihre Wahl. Und dabei hatte sie wahrlich die Qual der Wahl. Denn die Auswahl ist riesig.



Kostprobe gefällig? Allein in der Rubrik Bücher und Broschüren rangieren folgende Titel:

Unter den sonstigen Artikeln, die es ohne den Thesenanschlag nicht geben würde, gibt es unter anderem:

Wie gesagt, dies ist nur eine Auswahl. Insgesamt sind im TIC 61 Dinge rund um Luther, dessen Frau Katharina und die Reformation gelistet, mit denen Besucher aus Torgau heimkehren können.