Regionalentscheid im "Bücherwald"

Dienstag, 24. Januar 2017

PI

Torgau. Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser der Region Torgau-Oschatz? Beim Regionalentscheid des 58. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels treten die Sieger der Schulentscheide am 4. Februar in der Torgauer Buchhandlung „Bücherwald“ an. Beginn ist um 14 Uhr.