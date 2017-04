Reinschnuppern erwünscht

Torgau. Am Donnerstag erhalten Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Schulen ab der Klassenstufe 5 wieder die Möglichkeit, für einen Tag in Berufe zu schauen, die für Mädchen und Jungen noch untypisch sind.

Am sogenannten Girls‘- und Boys‘Day öffnen Unternehmen und Hochschulen in ganz Deutschland für sie ihre Türen.

Am Girls‘Day, dem Mädchen-Zukunftstag, lernen die Mädchen Ausbildungs- berufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. Für Schülerinnen bietet dieser Tag die Chance, sich ganz konkret über handwerklich-technische und IT-Berufe sowie über naturwissenschaftlich-technische Studiengänge und Karrieren zu informieren und im persönlichen Kontakt mögliche Vorbehalte abzubauen.

Beim Boys‘Day, dem Jungen-Zukunftstag, erhalten Jungen die Gelegenheit, mehr über die Berufe in den Bereichen Erziehung, Soziales und Gesundheit zu erfahren und können sich auch ausprobieren. In diesen Berufsbereichen werden viele Nachwuchskräfte gebraucht und Männer sind hier sehr willkommen.

Die aktuellsten Informationen zum Girls‘Day und zum Boys‘Day gibt es auf den Internetseiten www.girls-day.de und www.boys-day.de.