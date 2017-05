Riesiger Besucherzulauf bei 1.-Mai-Demo gestern in Weßnig

WESSNIG. Wahnsinn, Wahnsinn und nochmals Wahnsinn: Bei so viel Besucherzuspruch in Weßnig konnte Wolfgang Lahn gar nicht anders.

Der Cheforganisator der 1.-Mai-Spaß-Demo hat gestern Vormittag nach diesmal drei Umzugsrunden seinen Rückzug vom Rückzug bekanntgegeben. Er wolle nun nun doch noch bis zum 20. in zwei Jahren ausharren, sofern die Gesundheit ihm keinen Streich spiele. Genau das hätte sie fast getan, als „Wolle“ auf der markanten Gulaschkanone stehend seine Kelle schwang und die Zugmaschine plötzlich anruckte...

Menschen über Menschen strömten gestern in den kleinen Torgauer Ortsteil. Von Bennewitz an reichte die parkende Autoschlange. Gut und gerne 2000 Besucher zählte diesmal die Traditionsveranstaltung. Eine Zahl, die bei weitem nicht übertrieben schien. Vor und nach dem Umzug gab es kaum ein Durchkommen auf der Ortsstraße. Bei 750 vergebenen Nelken hatten Ortsvorsteherin Beate Thiele und ihre Helfer beim Zählen der Besucher schließlich kapituliert.

Eröffnet wurde die Umzugsgaudi mit aufsteigenden Tauben, die nur ganz kurz gebraucht haben dürften, um im heimatlichen Liebersee bei Familie Eulitz anzukommen. Was folgte war eine Fahrzeugschlange, die von einem handgezogenem, hölzernen Heuwagen angeführt über Zweiräder bis hin zum schmucken Skoda-Cabrio reichte. Kaum zu übersehen war der quietschgelbe Trabant des Neußener Carneval Clubs, an desssen Steuer Enrico Storm saß. Der Wagen hatte einen Spoiler, breit wie eine Arbeitsplatte. Teile eines Föhns, eines Abwasserrohrs sowie – Achtung! – eines Gurkenfasses sorgen für einen unverwechselbaren Aufbau des Gefährts, mit dem die Jecken in die kommende Karnevalssaison starten wollen.

Noch sichtlich mitgenommen dankte Wolfgang Lahn schließlich allen Teilnehmern und Gästen für einen unvergleichlichen Tag.