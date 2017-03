Ruhestand für "Rudi"

Torgau. Die Aufregung war Thomas Richter bei der Verlesung des Rechenschaftsberichts deutlich anzumerken. Hatte der neue Wehrleiter doch schon im Vorfeld der Jahreshauptversammlung der Torgauer Feuerwehr keinen Hehl daraus, dass diese Aufgabe für ihn nicht ganz einfach werde.



Doch Richters Lampenfieber sollte sich am Dienstagabend nach und nach legen. Und spätestens bei der offiziellen Verabschiedung von Urgestein Rudolf „Rudi“ Arndt aus den Reihen der Aktiven in die Alters- und Ehrenabteilung war die Lockerheit auch wieder da. Mit dem Abschied von Rudolf Arndt und dem ehemaligen Ortswehrleiter Reiner Reimann (er weilte am Dienstag zur Kur) aus der Führungsriege der Wehr hatte Richter seine Ansprache dann auch gleich mit dem Ende des zurückliegenden Jahres begonnen, um danach sofort in die Welt der Statistik überzugehen.



Demnach verzeichnete die Torgauer Feuerwehr im Jahr 2016 knapp 200 Einsätze. Auf den Punkt genau waren es 194 und damit 20 mehr als noch im Jahre 2015. Die Größe der Einsätze sei nach Angabe Richters „eher mittel“ gewesen. Vor allem der Brand in der Autowaschanlage des Autohauses Maluche am 7. Juni 2016 und der Wohnungsbrand in der Spitalstraße am 5. Dezember 2016, bei dem noch zwei Personen aus der stark verqualmten Wohnung gerettet werden konnten, sei allen noch gut in Erinnerung.



Lobende Worte fand Richter nicht nur für den Einsatzwillen der 122 Kameraden zählenden Wehr sondern auch für das Wirken des Fördervereins. Mit dessen Hilfe war es im vergangenen Jahr möglich, einen bereits 2002 gesponserten Nass-Trockensauger zu ersetzen. Ebenso sei ein Batterieladewagen zur Verfügung gestellt worden. „Wie wichtig dieses Gerät ist, konnten wir während des Einbaus der digitalen Funkgeräte erfahren“, sagte Richter. So mussten hierfür einige Fahrzeuge ihren angestammten Platz in der Fahrzeughalle räumen, um für die umzurüstenden Fahrzeuge genügend Platz zu schaffen. Problem: Ohne ständige Ladungserhaltung wäre ein Starten der Fahrzeuge nur mit viel Aufwand verbunden. Zudem griff der Förderverein auch der Jugendwehr kräftig unter die Arme, in dem er deren Aktivitäten mit 800 Euro sowie der Ergänzung eines Ausbildungskoffersets unterstützte.cw

Beförderungen

Reiner Reimann (Oberbrandinspektor), Rudolf Arndt (Brandinspektor), Peter Krause und Ray Richter (jeweils Oberbrandmeister), Maximilian Borisch, Silvio Zobel, Michael Richter und Hans-Jürgen Richter (jeweils Hauptlöschmeister), Christian Hollnecker und Matthias Richter (jeweils Löschmeister)

Auszeichnungen

• Ehrenkreuz für 50 Jahre treue Dienste: Siegfried Schmidt und Günter Redlich

• 40-jährges Dienstjubiläum und Ehrenzeichen in Gold: Edgar Thieme, Bernd Kirschner, Frank Schmidt

• 10-jährges Dienstjubiläum und Ehrenzeichen in Bronze: Stephan Hellriegel, Michael Göhler, Kevin Dombrowski, Christiane Schlimann-Momma