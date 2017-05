Rund 350 000 Euro für den Kreis

„Insgesamt fließen Fördermittel in Höhe von 346 350 Euro nach Nordsachsen. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags hat die Gelder für zusätzliche Investitionen am Mittwoch freigegeben. Für ganz Sachsen sind es 34,4 Millionen Euro“, erklärt Volkmar Winkler. Das Geld stammt aus den sogenannte Zukunftssicherungsfonds. Frank Kupfer erklärt: „Aus dem Zukunftssicherungsfond Schulhausbau betrifft es die Grundschule ,Rodelberg‘ in Torgau, wo Fördermittel für die Sanierung der Schulsportaußenanlagen in Höhe von 61 000 Euro beantragt wurden.“

Der Großteil des Geldes aus den Zukunftsfonds fließt in Nordsachsen in die Sanierung von Straßen. Jörg Kiesewetter: „Der Straßenbau ist immer ein aktuelles Thema. Die finanziellen Mittel tragen zur zügigen Realisierung konkreter Straßenbaumaßnahmen im Landkreis bei.“ So stehen 54 677,31 Förder-Euro für die Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurchfahrt Vogelgesang zur Verfügung.

Weitere Projekte sind unter anderem die Deckenerneuerung zwischen Eilenburg und Rödgen oder die Instandsetzung der Brücke über die Döllnitz in Liptitz.

Der Zukunftssicherungsfonds des Freistaates umfasste Ende vergangenen Jahres 770 Millionen Euro. Damit sollen wichtige Investitionsvorhaben verstetigt werden. Über die Verwendung des Geldes entscheidet in der Regel – auf Antrag der Regierung – der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags.

Dazu müssen ein Verwendungskonzept und eine Förderrichtlinie vorliegen.

„Unsere Region kann dieses Geld gut gebrauchen“, Volkmar Winkler. Zugleich werde die Bauwirtschaft durch neue Aufträge profitieren.“