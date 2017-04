Rund um die Fusion der Raiffeisenbank

In Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Torgau wird die Torgauer Zeitung Fragen zur geplanten Fusion der Raiffeisenbank Torgau mit der Volksbank Leipzig beantworten.

Torgau. Die geplante Fusion der Raiffeisenbank Torgau mit der Volksbank Leipzig (TZ berichtete) hat schon einige Fragen aufgeworfen. In Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Torgau wird die Torgauer Zeitung in den kommenden vier Wochen eine Auswahl davon in loser Folge veröffentlichen.



1. Wie verhält es sich im Zuge der Fusion mit Einzugsermächtigungen (z.B. Gas, Strom, etc), wenn sich die Kontonummer ändert? Muss ich diese Info weitergeben?

Guido Jüttner (Vorstand Raiffeisenbank Torgau): Unsere Kunden werden voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres eine neue IBAN erhalten. Wir bitten den Kunden zugleich, alle künftigen Weisungen ab diesem Zeitpunkt dann auch mit den neuen Zahlungsverkehrsdaten zu versehen. Ungeachtet dessen werden weiterhin auch alle Zahlungsverkehrstransaktionen bearbeitet, die noch mit dann alter IBAN bei uns eingehen. Dies geschieht automatisch und ohne Zutun des Kunden. Insofern besteht kein Grund zur Sorge oder gar ein akuter Handlungsdruck seitens unserer Kunden.

2. Gibt es sofort neue EC Karten, welche mit den neuen IBAN-Nummern ausgestattet sind?

Grundsätzlich werden bei jeder Kartenbestellung immer die aktuell bekannten Daten verwendet. Ungeachtet dessen bleiben stets alle im Umlauf befindlichen Karten bis zum Ende des auf der Karte abgebildeten Gültigkeitsdatums (gültig bis ....) uneingeschränkt und vollumfänglich einsatzfähig. Rechtzeitig vor dem kartenspezifischen Ablaufdatum erhalten unsere Kunden automatisch eine neue Folgekarte. Diese ist dann selbstverständlich auch mit allen aktualisierten neuen Zahlungsverkehrsdaten ausgestattet.

3. Ein Gewerbekunde fragt, ob nach der erfolgreichen Fusion zwingend neue Firmenbögen verwendet werden müssen.

Nein, das ist nicht erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass der Vorrat an Vordrucken in den kommenden zwei bis drei Jahren aufgebraucht sein wird, dann besteht kein Handlungsbedarf. Alle Zahlungsverkehrstransaktionen, selbst die aufgrund der Verschmelzung dann mit veralteten IBAN-Nummern bei uns eingehen, werden weiterhin und ohne Zutun des Kunden verarbeitet. Ab dem Zeitpunkt, ab dem unser Kunde eine neue IBAN mitgeteilt bekommt, sollte er diese neuen Daten jedoch konsequent und insbesondere bei jeder Neubeschaffung von Vordrucken sinnvoller Weise auch verwenden.