Rund um die Fusion der Raiffeisenbank

Samstag, 8. April 2017

Torgau. Die geplante Fusion der Raiffeisenbank Torgau mit der Volksbank Leipzig (TZ berichtete) hat schon einige Fragen aufgeworfen. In Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Torgau wird die Torgauer Zeitung in den kommenden vier Wochen eine Auswahl davon in loser Folge veröffentlichen.