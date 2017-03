Süße Grüße und ganz viel Frauenpower

Donnerstag, 9. März 2017

Von Nick Leukhardt

Torgau. Auch bei der Torgauer Ortsgruppe der LINKEN wurde der Frauentag gefeiert. Gemeinsam mit dem Seniorenkreis der IG Metall in der Region Torgau wurde so am gestrigen Tag in den Vereinssaal des Rock’n’Roll-Clubs Ireen eingeladen, um dort an dem bunten Programm teilzuhaben.