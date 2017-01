Süßer Abschied nach 22 Jahren

Torgau. Preisfrage: Was haben Barack Obama und Hartmut von Wantoch gemein? Eine Antwort darauf gab von Wantoch am Mittwochabend gleich selbst: Für beide habe das Verfallsdatum im öffentlichen Dienst gegriffen.



Die Ausschusssitzung im Torgauer Rathaus war für Hartmut von Wantoch die letzte offizielle Amtshandlung als Torgauer Baudezernent. Den Abschied in den Ruhestand versüßte eine riesige Torte, die von Wantoch – selbst ein Freund des Bäckerhandwerks – durch Hauptamtsleiter Mirko Schmidt und Oberbürgermeisterin Romina Barth überreicht bekam.



Von Wantoch, der seine berufliche Laufbahn 1975 als Hauptauftraggeber Bau beim damaligen VEB Gebäudewirtschaft begann, wechselte 1992 in die Torgauer Stadtverwaltung und leitete bis März 1994 das Bürgermeisterbüro. Die Oberbürgermeisterin erinnerte wie folgt an den Werdegang des scheidenden Dezernenten, der sich offiziell am 31. Januar verabschiedet: „Nach einem kurzen Ausflug in die Privatwirtschaft als Geschäftsführer der Hartenfels-Immobilien GmbH bewarb er sich Ende 1994 auf die Stelle des Dezernenten für Bauwesen. Die Stadträte entschieden sich seinerzeit für ihn. Eine gute Wahl, wie sich in den Folgejahren herausstellen sollte.



Herr von Wantoch leitet seit dem 9. Februar 1995, also fast auf den Tag genau 22 Jahre, die Geschicke des Dezernates 3. Er zeichnete sich dabei immer durch ein stark ausgeprägtes Verhandlungsgeschick, eine, für manche Bürger, fast unerträgliche Ruhe und Gelassenheit, außerordentliche Sachlichkeit und Zuverlässigkeit aus. Manche behaupten, er hätte auch eine großartige Karriere auf dem diplomatischen Parkett einschlagen können.

In der tagtäglichen Arbeit, die durch eine Vielzahl von Leitungsentscheidungen, aber auch durch sachbearbeitende Tätigkeiten gekennzeichnet war, kamen ihm neben seiner ruhigen und besonnenen Art vor allem auch seine fachlichen Qualitäten und sein langjähriger Erfahrungsschatz zugute.



Bei allen baulichen Großprojekten der Stadt, wie beispielsweise der Sanierung der Bibliothek, des Hahnemannhauses, des Rathauses einschließlich des Ratskellers, der Grund- und Oberschulen sowie Kindereinrichtungen wirkte er federführend mit und hatte entscheidenden Anteil an der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Dies gilt auch für die Bebauungspläne der Stadt und ganz besonders für den Bebauungsplan Industrie- und Sondergebiet Holzimpulszentrum Torgau.

Im Jahre 2014 wurde Herr von Wantoch zum Stellvertreter der Oberbürgermeisterin für die Aufgaben der Verwaltungsleitung im Verhinderungsfalle bestellt. Er vertrat außerdem die Oberbürgermeisterin ständig in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Heidelbach, in der LEADER-Aktionsgruppe oder in vielen Versammlungen der Freiwilligen Feuerwehr, zu der er ein ganz besonders enges Verhältnis hatte.



Die Themenfelder, die Herr von Wantoch in den letzten 22 Jahren bearbeitete, sind so vielfältig und zahlreich, dass diese Widergabe den Rahmen der heutigen Sitzung sprengen würde und wäre daher einen abendfüllenden Extravortrag würdig.

Ich möchte mich ganz herzlich bei unserem Dezernenten bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute, viel Zeit zum Entspannen, aber keine Langeweile, vor allem ganz viel Gesundheit und Kraft.“