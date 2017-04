Süptitz bleibt dran

Zwei Partien gingen am Ostermontag über die Bühne. Im Fokus stand dabei sicher das Gipfeltreffen der beiden besten Nordsachsenliga-Teams. Nach der Schützenhilfe von Mügeln/Ablaß, das dem bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer aus Radefeld gleich zwei Remis abtrotzen konnte (TZ berichtete ausführlich am Sonnabend), war der SV Süptitz im Titelrennen zurück.

Radefelder SV – SV Süptitz1:1 (0:1)

Ein Erfolg in Radefeld hätte das Erklimmen des Spitzenplatzes bedeutet. Doch dass der RSV keine Laufkundschaft und schwer zu schlagen ist, wurde auch in dieser Partie offenkundig. Der Gast aus Süptitz stellte aber ebenfalls seine Qualitäten ins Schaufenster, spielte taktisch gut eingestellt, defensiv klug, schob immer wieder geschickt die Räume zu, sodass es die Kombinationsmaschinerie der Gastgeber nicht leicht hatte, zu Torchancen zu kommen. Und das was durchkam, war entweder Beute des stark aufgelegten Terpitz oder pralle in zwei Situationen gegen das Torgestänge. Nach vorn schafften es die Bachmann-Jungs immer wieder in die vorher ausgemachten Lücken zu stoßen, denn defensiv wirkte der Platzherr bei zuletzt sechs Gegentreffern in zwei Spielen nicht immer sattelfest.



Eine dieser Möglichkeiten nutzte Schulze zur umjubelten Gäste-Führung noch vor dem Pausenpfiff. Im Laufe des zweiten Abschnittes musste Radefeld das Risiko aufgrund des Rückstandes erhöhen, was wiederum den Süptitzern mit ihrer Kontertaktik in die Karten spielen sollte. Weiterhin war auf das gute Stellungsspiel in der Abwehr und auf Hüter Terpitz Verlass, sodass die Null lange Bestand hatte. Nach vorn verpasste man es jedoch, den Knockout in Form des zweiten Treffers zu setzen und wurde mit fortlaufender Spielzeit auch immer ungenauer im Spiel in die Spitze.



Somit blieb der Platzherr im Geschäft und stellte nach einer Flanke aus dem Mittelfeld, die den Kopf von Höschel fand, auf 1:1. Die verbleibende Spielzeit war offen, doch am Ende begnügten sich beide Teams mit dem Remis. „Wir haben die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. Und auch am Ende hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, dass die Partie in die Hose geht“, bescheinigte SVS-Coach Bachmann den Seinen einen ordentlichen Aufwärtsauftritt.



Süptitz: Terpitz, Zieger, Kunath, Wiesner (85. Melichar), Knoche, Vogel, Günther (87. Loechel), Schulze, Bachmann, Melzer, Meißner;

TF: 0:1 Schulze (38.), 1:1 Höschel (83.);

SR: Judenhagen (Laußig);

ZS: 100.

Dahlen – Wermsdorf 2:3 (0:2)

Nur 48 Stunden nach dem Pokal-Halbfinaltriumph in Laußig musste Dahlen am Ostermontag zum Nachholer gegen Wermsdorf antreten. Eine Halbzeit lang benötigte der Gastgeber, um die schweren Beine locker zu laufen, lag da aber auch schon 0:2 zurück. Der Anschluss brachte Hoffnung und Hitze in die Partie, änderte aber nichts am Ausgang, da Wermsdorf die richtige Antwort in Form des 3:1 parat hatte. Und weil Dahlen zwar der erneute Anschluss gelang, Föllner in der Nachspielzeit aber einen Elfer verschoss, hat sich Wermsdorf nun aller Abstiegssorgen entledigt.



Dahlen: Föllner; R. Erdmann (30. Wahrig), Kuchar, Damm, Fischer (G/RK), Nelde, Möbius (24. Schmidt/RK), H. Erdmann (55. Seidel), Schreiber, Winkler, Weber



Wermsdorf: Schönitz; Siebert, Lippert, Freiberg, Hanisch, Weidner, Böttger (84. Riße), Keller, Münch, Springer, Beckedahl



TF: 0:1 Weidner (7.), 0:2 Münch (17.), 1:2 Nelde (75.), 1:3 Freiberg (77./FE), 2:3 Winkler (82.);

SR: Eggert (Leipzig);

ZS: 127.

Die aktuelle Tabelle der Ur-Krostitzer Nordsachsenliga