SEK-Einsatz nach zwei Explosionen in Torgau

Torgau. Spezialkräfte eines Sondereinsatzkommandos (SEK) stürmten gestern Abend gegen 20.30 Uhr die Wohnung des 32-jährigen Sebastian K. (kl. Foto) im Mahlaweg in Torgau. Der hatte am Nachmittag zwei Explosionen verursacht. Die erste Detonation ereignete sich gegen 14.30 Uhr, die zweite circa eine halbe Stunde später.



Darauf rückten Polizeikräfte an. K. verschanzte sich in seiner Wohnung. Daraufhin wurden Spezialkräfte angefordert. Anwohner umliegender Grundstücke mussten in ihren Häusern bleiben. Im Posthornweg richtete die Polizeidirektion Leipzig ein Lagezentrum ein, während Einsatzkräfte das Objekt Mahlaweg sicherten. Darin befand sich auch noch ein elfjähriges Kind, zu dem Polizisten vordrangen. Stundenlange Verhandlungen mit dem mutmaßlichen Täter führten zu keinem Erfolg, so dass schließlich das SEK die Wohnung stürmte, gleichzeitig auch den Jungen aus dem Haus holten. Dabei wurde niemand, weder Sebastian K. noch Polizeikräfte oder das Kind, verletzt. Notarzt und Rettungsdienst waren vorsorglich vor Ort.



Sprengstoffexperten und ein Sprengstoffspürhund untersuchten nach der Festnahme das Haus und die Wohnung des Festgenommenen. Der wurde zu weiteren Ermittlungen in das Polizeirevier Torgau gebracht. K. hatte über mehrere Jahre als Feldjäger bei der Bundeswehr gedient. Informationen, wonach es sich bei ihm um einen der berüchtigten „Reichsbürger“ handelt, konnte die Polizei gestern Abend auf Anfrage der TZ nicht bestätigen.