SSV 1952 Torgau knüpft an alter Torgauer Crosslauf-Tradition an: 1. Hafen-Cross veranstaltet

Laufsport. Um den Crosslauf als wichtiges Trainings- und Wettkampfmittel in der Leichtathletik im Kreis Nordsachsen wieder zu beleben, entschloss sich die Abteilung Leichtathletik des SSV 1952 Torgau die Tradition in Torgau mit dem 1. Hafen- Crosslauf nach langer Zeit fortzusetzten.

Eine hervorragend präparierte Crosstrecke, passendes Wetter und eine gut Organisation waren die Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung am 8. April.



120 Läuferinnen und Läufer aus Eilenburg, Taucha und Torgau kämpften in sieben Alterklassen um die begehrten Urkunden (Platz 1–6) sowie Medaillen (Platz 1–3). Jeder Teilnehmer erhielt zu dem eine Erinnerungsurkunde. Im kommenden Jahr 2018 wird die Neuauflage des Hafen-Crosslaufes in Torgau als Offene Kreismeisterschaften voraussichtlich am 24. März (Ausweichtermin 14. April) ausgetragen.



Die nächsten Wettkampfhöhepunkte für die Leichtathleten, Übungsleiter und Kampfrichter der Abteilung Leichtathletik in Torgau sind der Sponsorenlauf im Rahmen des City-Nachtlaufes am 2. Juni, die Kreis- Kinder und Jugendspiele am 10. juni sowie der Sprint-Cup im Rahmen des Sportfestes der Grundschulen am 13. Juni (letztere beide im Hafenstadion) sein.

Ergebnisse – weibliche w6: 1. Malina Richter – W7: 1. Jiselle Hille, 2. Saskia Richter, 3. Lysann Hoffmann; – W8: 1. Lea Götze, 2. Elenora Athanatos, 3. Charlotte Heller (alle SSV 1952 Torgau); – W9: 1. Hellena Dietrich (LC Taucha), 2. Ashley Pötzsch (LC Eilenburger Land), 3. Lilly Kroß (SSV Torgau); – W10: 1. Julia Richter (SSV Torgau) 2. Jenriette Praters, 3. Anna Smigil (LC Eilenburger Land); – W11: 1. Marie Ismer, 2. Anabell Raue (beide SSV Torgau), 3. Franchy Mai LC Eilenburger Land); – W12: 1.Platz.: Alexandra Tischer (LC Eilenburger Land), 2. Lena Przyrembel, 3. Lina Sonntag (SSV Torgau); – W13: 1. Marielle Hille , 2. Marissa Richter, 3. Nele Erdmann (alle SSV Torgau); – W14: 1. Michaela Fromm, 2. Lora Heimbold (LC Eilenburger Land), 3. Alessia Fröhlich (SSV Torgau); – U18: 1. Undine Scherzer (SSV Torgau), 2. Alexandra Lichner (LC Eilenburger Land), 3. Gabriela Astaschow (SSV Torgau); – männlich M6: 1. Timon Otto, 2. Aron Helbig; – m7: 1. Arthur Richter, 2. Ludwig Richter, 3. Jeremy Günther (alle SSV Torgau); – M8: 1. Fynn Gaebel, 2. Lennard Storm (LC Eilenburger Land), 3. Ben Hentschel (SSV Torgau); – M9: 1. Ole Petzold (SSV Torgau) 2. Max Louis Emmrich (LC Eilenburger Land), 3. Theo Steinbrück (LC Eilenburger Land); – M10: 1. Aurel Jarick (LC Eilenburger Land), 2. Kalle Richter (SSV Torgau), 3. Hannes Lepping (LC Eilenburger Land); – M11: 1. Evan Hanschmann, 2. Frederick Fromm (beide LC Eilenburger Land), 3. Luis Schiemann (SSV Torgau); – M12: 1. Paul Fromm, 2. Marvin Strom, 3. Colin Hasnaoui; – M13: 1. Elijan Lawnik (LC Eilenburger Land), 2. Willi Kurz (LC Taucha), 3. Emil Schiemann (SSV Torgau); – M14: 1. Ben Apitz (LC Eilenburger Land), 2. Jan Moritz Otto, 3. Carlos Mattik; – M15: 1. Nick Van der Horst (alle SSV Torgau); – U18: 1. Joshua Woschka, 2. Hans Daus (beide LC Taucha), 3. Lucien Hille (SSV Torgau); – U20 und Senioren: 1. Manuel Eckert (SSV Torgau), 2. Ingo Hanschmann (LC Taucha), 3. Sven Rosch (SSV Torgau)