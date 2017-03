SSV-Herren holen sich im letzten Saisonspiel noch die Bronzemedaille

Kegelsport. Im letzten Punktspiel der Saison 2016/2017 musste die SSV-Mannschaft, Vierter der Tabelle, beim Tabellendritten in Rochlitz antreten. Dort hatten sich die Torgauer einen Auswärtssieg vorgenommen, um in der Tabelle noch eventuell höher klettern zu können. Durch eine geschlossene gute Mannschaftsleistung hat man das Vorhaben dann auch in die Tat umgesetzt und der arbeitsbedingte Ausfall vom Stammspieler Tobias Hanke konnte kompensiert werden.



Das Starterpaar von Torgau bildeten Ralf Marks und Max Kolbe. Sie traten gegen Frank Nitsche und Werner Hofmann an. R. Marks konnte die ersten beiden Bahnen gewinnen, verlor die dritte und holte ein Unentschieden auf der vierten Bahn. Somit ging der Mannschaftspunkt (MP) an die Torgauer, obwohl er mit 459 Holz weniger hatte als sein Kontrahent (463). M. Kolbe spielte eine sehr gute erste Bahn, verlor die zweite knapp mit zwei Holz, gewann die dritte und spielte auf der vierten Bahn unentschieden.



Dabei kam er auf gute 549 Holz, die die Tagesbestleistung bedeuteten. Sein Gegenspieler ließ 501 Holz ins Protokoll eintragen. Torgau führte somit 2:0 und lag auch mit 44 Holz in Front. Im Mittelpaar des SSV kamen U18-Spieler Daniel Roo sowie Routinier Uwe Langbein zum Einsatz. Ihre Gegner waren Wolfgang Hofmann und Jonas Oertel. D. Roo machte bei seinem ersten Einsatz von Beginn an ein gutes Spiel. Er verlor zwar alle Bahnen gegen Rochlitz besten Spieler (W. Hofmann – 547 Holz), konnte aber trotzdem mit seinen erreichten 473 Holz zufrieden sein.



U. Langbein verlor die ersten Bahn, konnte die beiden folgenden gewinnen. Auf der letzten Bahn endete das Duell remis. Dabei kam er auf 528 Holz (533 Holz für Oertel). Trotzdem ging der MP an Torgau, da U. Langbein 2,5:1,5 Satzpunkte holte. Damit stand es vor dem Schlussdurchgang 3:1 für Torgau. In der Gesamtholzzahl führte Rochlitz mit 35 Holz. Der Schlussdurchgang musste nun über Sieg und Niederlage oder Unentschieden entscheiden. Für Torgau gingen Kapitän Mario Holike und Michel Scheibner in die Bahnen. Sie spielten gegen Thomas Kosta und Axel Funk. M. Holike verlor die erste Bahn unglücklich mit einem Holz.



Auf den drei folgenden Bahnen konnte er sich aber steigern, gewann diese allesamt und brachte mit guten 537 Holz den MP für den SSV ein. Dabei konnte er Kosta (479) noch 58 Holz abnehmen. M. Scheibner spielte die erste Bahn unentschieden, verlor die zweite, spielte auf der dritten Bahn wieder unentschieden und konnte die letzte Bahn aber gewinnen. Da er aber auf 509 Holz und Funk auf 513 Holz kam, ging der MP nach Rochlitz. Aufgrund der besseren Gesamtholzzahl von 3055 für Torgau zu 3036 Holz für Rochlitz gingen die beiden letzten MP auch an Torgau und der 6:2-Auswärtssieg für die SSV Mannschaft war perfekt. Mit diesem Erfolg erspielte sich das SSV-Team zum Saisonabschluss noch den 3. Platz.



Endstand:

1. LWV Geringswalde 21: 7 65 MP

2. BSG Chemie Leipzig 17:11 63,5

3. SSV 1952 Torgau 16:12 66,5

4. KSV Rotation Trebsen 16:12 61

5. BSC Motor Rochlitz 15:13 56

6. SV Eintracht Sprotta II 12:16 50

7. SG Olympia 1896 Leipzig 11:17 51

8. Dommitzscher KC 77 II 4:24 35