SSV-Sechs löste knifflige Aufgabe prima

Tischtennis. Mit dem Nordsachsenderby gegen den SV Wölkau begann für die SSV-Sechs das neue Jahr gleich mit einer kniffligen Aufgabe. Die Erfahrungen aus dem knappen Hinspielsieg sollten Warnung genug sein die Partie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Bei den Torgauern war Gilbert Gaudig verhindert, für ihn rückte Sebastian Bürger in die Mannschaft.

Für die Doppelrunde war der Plan, dass Doppel drei mit Gaudig/Bürger stark zu besetzen, leider reichte hier eine 2:0 Satzführung nicht zum Erfolg. Vanek/Stoppel siegten erwartungsgemäß und die Paarung Jahn/Schmidt hielt gegen Pönicke/ Popal ordentlich mit, ein Sieg war aber nicht in Reichweite. Also gab es gleich Druck auf die erste Einzelrunde.

Da sollte es spannend bleiben. Nach zwei Niederlagen von Stoppel gegen den stark aufspielenden Pönicke und Schmidt gegen Leimbach wurden jedoch vier klare Siege eingefahren. Sowohl Vanek als auch Jahn, Gaudig und Bürger gönnten ihren Gegenüber keinen Satzgewinn und brachten die Elbestädter zur Halbzeit mit 5:4 in Führung.

Die Weichen zum Sieg wurden dann in zwei denkbar knappen Partien im oberen Paarkreuz gestellt. Sowohl Vanek als auch Stoppel rangen ihre Gegner jeweils in fünf spannenden Sätzen nieder und stellten auf 7:4. Davon angestachelt erspielten Jahn und Gaudig zwei deutliche Siege gegen Schuchardt und Hendel und auch Schmidt revanchierte sich gegen Blache-Wegner für die Hinspielniederlage. Den Durchmarsch machte Sebastian Bürger mit einem klaren Sieg gegen Leimbach perfekt. Somit wurde das Derby für die SSV-Sechs im Ergebnis diesmal eine deutliche Angelegenheit. Der Heimsieg gibt in jedem Fall Rückenwind für das Spitzenspiel am nächsten Wochenende in Holzhausen.

Torgau: Vanek (2,5), Stoppel (1,5), Jahn (2), Mirko Gaudig (2), Schmidt (1), Bürger (2)

