SSV-Tischtennisspieler begingen gemeinsam den Jahresabschluss

Tischtennis. Am Mittwoch vergangener Woche, dem letzten Trainingstag im alten Jahr, trafen sich die Tischtennissportler des SSV 1952 Torgau zum Ausklang des alten Jahres zu ihrem traditionellen Abschlussturnier in eigener Halle. Von den 40 Abteilungsmitgliedern folgten 30 Sportfreunde der Einladung.

Gespielt wurde in drei Leistungsklassen. Zum Beginn dieses Abends konnte der Abteilungsleiter Thomas Zausch die Sportfreunde überraschen: Durch die finanzielle Unterstützung von Vereinsmitglied Bernd Hennig und einer Torgauer Rechtsanwältin konnte die 4. Herren- und auch die 2. Jugendmannschaft mit neuen Trikots ausgestattet werden.



Danach starteten die Einzelturniere. Im Wettbewerb der Herren-Kreisklasse-Spieler wurde in zwei Staffeln mit je fünf Spielern gespielt, von denen die zwei Besten über Kreuz die Halbfinals und Sieger dann das Finale spielten. Nach drei Stunden harte Spielzeit stand mit Dr. Michael Brüggener der Turniersieger fest, der im Endspiel Bernd Hennig besiegte. Dagegen dauerte das Turnier der Bezirksklasse- und Kreisliga-Spieler annähernd fünf Stunden, da hier auf einem höheren Niveau um jeden Punkt gekämpft wurde. Am Ende setzte sich hierbei Jerome Richter, der zwar wettkampfmäßig für den SV Arzberg antritt, aber ebenfalls Mitglied im SSV 1952 ist, durch. Im Endspiel rang Richter seinen einstigen Mannschaftskollegen Hans-Georg Stoppel mit 3:1 nieder.



Auch der Nachwuchs spielte in zwei Staffeln. Betreuer und Abteilungsleiter Thomas Zausch, ließ es sich nicht nehmen sein Versprechen einzulösen, gegen seine Schützlinge höchstpersönlich anzutreten. Jedoch bekamen diese generell fünf Punkte Vorsprung in jedem Satz, sodass er zwar seine Kinder und Jugendlichen noch in Schach halten konnte, aber zum Teil nur sehr knapp siegte. Am Ende folgten in der Platzierung Rodeon Sopilnik und Niklas Meyer.

Nachdem das Turnier nach fünf Stunden zum Abschluss kam, saßen die SSV-Tischtennisspieler in gemütlicher Runde zusammen, ließen es sich gut schmecken und tauschten manche Episoden des Jahres 2016 aus.