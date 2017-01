SVR II bleibt in der Erfolgsspur

Handball. In Markkleeberg gelang den Belgeranern, gegen eine sehr starke Heimmannschaft, ein schwer erkämpfter Auswärtssieg. Beide Teams fanden nur zögerlich in die Partie. Tore waren zunächst Mangelware. Nach fünf Minuten stand es erst 1:0 für Belgern und zehn Minuten später führten die Rolandstädter 6:5. Danach kamen die Gäste etwas besser zurecht und lagen in der 20. Minute erstmals mit drei Toren in Front (9:6 O. Schnelle).

Dies war aber kein Ruhekissen, denn die Gastgeber kamen zurück und gingen in der 28. Minute ihrerseits erstmals mit 12:11 in Führung. Vor allem über ihre starken Aufbauspieler erzielten sie Wirkung und deren Kreise konnten die Gäste nicht entscheidend einschränken. In Halbzeit 2 ließ SVR-Trainer Große den besten Markkleeberger durch T. Kath in Manndeckung nehmen. Dieser Schachzug erwies sich als goldrichtig. Damit wurde den Hausherren im Angriff viel Schwung und Gefährlichkeit entzogen. Im Gegenzug erhöhten die Belgeraner im eigenen Angriff ihr Tempo. Mit einem 5:0 Lauf zogen sie innerhalb von sieben Minuten auf 17:13 davon. Leider machten sie danach erneut leichte Fehler.

Die cleveren Gastgeber schafften so bis zur 50. Minute den 21:21-Ausgleich. Es wurde hektisch und teils dramatisch. Es folgte ein offener Schlagabtausch. M. Eichler, J. Blüthgen und N. Illmer warfen bis zur 57. Minute einen 3-Tore-Vorsprung (25:22) heraus. Zwei-Minuten-Strafen gegen A.Haase und kurz danach gegen J. Blüthgen und Belgern spielte in doppelter Unterzahl. Markkleeberg nutzte diesen Umstand (24:25). T. Kath mit starker Einzelleistung netzte zum 26:24 ein. Zudem parierte T. Ringsleben nun mehrfach großartig. Die Gastgeber konnten auf das Spiel der Belgeraner nicht mehr antworten.

Belgern: T. Ringsleben; A. Haase (3), A. Weimann (2/1), J. Blüthgen (1), K. Haferkorn (1), T. Kath (3), N. Richter, O. Schnelle (7), M. Eichler (6/3), N. Illmer (4)