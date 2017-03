SVR II hält sich alle Chancen offen

Handball. SVR-Trainer Große hatte erstmals in dieser Saison zum Spiel alle Spieler zur Verfügung und seine Mannen holten einen wichtigen Auswärtssieg. Der Gegner steht zwar im Tabellenkeller, müsste aber eigentlich weiter oben zu finden sein. Wie schon in der Vorwoche, als die Leipziger gegen Belgern I den Kürzeren zogen, hielten sie bis zum Schluss voll dagegen. Den Rolandstädtern gelang es dieses Mal nicht, in der Deckung (obwohl die Beste in der Liga) zu ihrer gewohnten Sicherheit zu finden. Die 27 Gegentore sind Beleg dafür, nur gegen die eigene Erste haben sie bisher mehr kassiert.



Das Spiel begann zäh, beide Mannschaften brauchten einige Zeit, um in die Gänge zu kommen. Nach fünf Minuten stand es erst 2:1 für die Gäste. Danach kamen die Rolandstädter langsam auf Betriebstemperatur und setzten ihr Konterspiel in Gang. Insbesondere die schnellen Außen Tondok und Weimann waren kaum zu stellen.

Nach 15 Minuten hatte der SVR einen guten 10:4 Vorsprung herausgespielt. Da die Leipziger aber unverdrossen weiterkämpften, mussten auch die Gäste höllisch aufpassen. In der Abwehr wurden die leichten Schwächen und Nachlässigkeiten von den Hausherren sofort bestraft. Wenigstens T. Ringsleben im Tor und im Angriff zeigten die Rolandstädter Normalform.



Angetrieben von einem ganz starken M. Eichler erzielten sie über schnelle Spielzüge in Verbindung mit der 2. Welle viel Wirkung, hielten so die Gastgeber auf Distanz. Eine sichere Pausenführung war das Ergebnis. Trainer Große warnte aber vor zu viel Selbstsicherheit und forderte auch für die zweiten 30 Minuten hohen Einsatz und Konzentration. Zunächst hielt sich seine Mannschaft an die Vorgaben und konnte die Leipziger in Schach halten. Zahlreiche Wechsel bei Belgern brachten aber etwas Unruhe ins Spiel, was die Ostler konsequent nutzten. Sie ließen sich einfach nicht endgültig abschütteln.



So entwickelte sich ein munteres, aber jederzeit faires Spiel mit vielen schönen Spielzügen und Toren auf beiden Seiten. Nach 42 Minuten(24:19) holte Belgerns Trainer seine Mannen zur Auszeit. Er forderte mehr Konsequenz und mehr Biss in der Deckung. Und seine Mannschaft zog noch einmal im Tempo an. Nach 50 Minuten führte sie 31:21 und nun war die Partie entschieden. Doch die Hausherren gaben nicht auf, schafften bis zum Schluss noch die Resultatsverbesserung.

Mit diesem Sieg und dem Blick auf die restlichen Ergebnisse der Liga ist auch klar, dass eine Belgeraner Mannschaft den Aufstieg in die 1. Kreisliga geschafft hat.



Zudem werden wahrscheinlich beide Mannschaften auf den Medaillenplätzen landen. Auf welchen, werden die nächsten Spiele entscheiden, in denen die Rolandstädter Teams nacheinander auf HC Leipziger City und LSV Südwest II treffen.

Belgern: T. Ringsleben (21 Paraden); O. Tondok (5), A. Haase (3), A. Weimann, J. Blüthgen (1), K. Haferkorn (2), T. Kath, N. Richter, G. Weimann (4), O. Schnelle (9), S. Fürschke, A. Vogel (3), M. Eichler (7/2)