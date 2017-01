SVR-Teams werden heute nachlegen

Handball. Das emotionsgeladene Belgeraner Stadtderby kurz vor Weihnachten ist Geschichte und die Wogen haben sich geglättet. Die 1. Vertretung bekam am grünen Tisch nach dem Spiel beide Punkte zugesprochen, da Belgern II einen Spieler eingesetzt hatte, welcher nicht spielberechtigt war. Doch die Sache ist inzwischen abgehakt. Heute steht das aktuelle Tagesgeschäft an.

Für die ersten Pflichtspiele im neuen Jahr stehen unterschiedlich schwere Aufgaben auf dem Programm. Der Januar ist für Belgerns Handballer traditionell ein nicht allzu guter Monat. Selten starteten die Mannschaften mit guten Leistungen, erlebten oft Pleiten beziehungsweise unangenehme Überraschungen. Dies soll dieses Mal anders werden.

Die 2. Vertretung hat scheinbar die leichtere Aufgabe zu bewältigen und ist gegen den Tabellenletzten klarer Favorit. Alles andere als ein doppelter Punktgewinn wäre eine faustdicke Überraschung. Spielt die Mannschaft wie zuletzt gegen die eigene Erste, dann dürfte es keine Probleme geben. Auf jeden Fall werden sie den Gegner trotz dessen Tabellenplatzes nicht unterschätzen und hochkonzentriert in die Partie gehen.

Danach empfängt die Mannschaft von Trainer F. Tondok den aktuell Tabellenfünften vom TuS Mockau II. Hier wollen die jungen Rolandstädter demonstrieren, dass sie zu besseren Leistungen imstande sind als im letzten Pflichtspiel von 2016. Leider hat der Trainer nicht seinen kompletten Kader zur Verfügung. Dies erschwert die Aufgabe, vor allem, weil die Mockauer sehr schwer zu bespielen sind. Sie verfügen über eine gute, aggressive Abwehr und haben im Angriff durchschlagskräftige Spieler. Zudem spielen sie schnell und variantenreich. Dennoch möchten die Hausherren ihre weiße Heimweste behalten und werden alles dafür geben. Steffen Große