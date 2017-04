Sachsen sucht das Vaterunser in Mundart

Nordsachsen. Das Vaterunser auf Hochdeutsch kennt jeder. Aber auf sächsisch, „arzgebirgisch“ oder der „äberlausitzer Sproche“? Das Gebet verbindet weltweit mehr als zwei Milliarden Christen und wird in Tausenden Sprachen und Dialekten gesprochen. Mindestens 500 davon will das Internetportal evangelisch.de zum Reformationsjubiläum 2017 sammeln.



Der Evangelische Medienverband in Sachsen (EMV) unterstützt die Kampagne und sucht ab sofort das Vaterunser in sächsischen Mundarten. Frei nach Martin Luther, der dem „Volk auf‘s Maul geschaut“ hat. Das Vaterunser kann dabei einfach in der bekannten Version mit Dialekt nachgesprochen werden. Genauso möglich sind aber auch inhaltliche Übertragungen. Einsprechen und hochladen kann jeder das Vaterunser dann in seiner Heimatsprache oder Dialekt auf: www.reformaction2017.de.



Um die Dialekt-Vielfalt in Sachsen zu zeigen, werden dort die eingesprochenen Vaterunser-Versionen auf einer interaktiven Karte dargestellt. Dort werden auch alle Veranstaltungsorte von sächsischen Mundart-Gottesdiensten gesammelt und angezeigt. Die Vaterunser-Aktion ist eins von mehreren Projekten („Challenges“) im Rahmen der Mitmachkampagne #reformaction2017. Unter dem Motto „Gemeinsam Großes bewegen“ bringen sie Menschen zusammen und zeigen, dass Glaube bewegt und verbindet. Gemeinden, kirchliche Gruppen und Einzelpersonen können auf www.reformaction2017.de eigene Challenge-Ideen einreichen oder an anderen Challenges beteiligen.