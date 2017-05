Sachsen-Anhalt beginnt gleich hinterm Gartenzaun

Greudnitz. Würde Familie Lehmann einen Stein über den Gartenzaun werfen, dann könnte der schon in Sachsen-Anhalt landen. Ihr Grundstück befindet sich nämlich genau neben der Landesgrenze. Wenn man so will, sind die Lehmanns die letzten Sachsen. Oder die ersten. Je nachdem, aus welcher Richtung man kommt.



Die Bundesstraße 182 führt genau am Hof vorbei. Direkt in Sichtweite steht das Schild mit dem Wappen des Landkreises Wittenberg. Das mit dem Symbol von Sachsen fehlt aber. „Es ist mal umgefahren und dann nicht wieder aufgestellt worden“, sagt Sieglinde Lehmann. Auch in der Delle im Asphalt erkennt man, dass hier wohl die Einzugsgebiete zweier Straßenmeistereien aneinanderstoßen. Ingesamt fünf Familien mit elf Personen wohnen auf dem weitläufigen Areal, zu dem früher zwei Mühlen gehörten. Die Neumühle und die Schahmühle. „Mein Großvater hat die Neumühle 1925 erworben. Er stammte aus der Bitterfelder Gegend und das Grundstück stand zum Verkauf“, erzählt Sieglinde Lehmann. Der Kontakt zu den zwei Nachbarn sei gut. Einer von ihnen betreibt die Gaststätte „Zur Schah-Mühle“, die vor allem von den Radtouristen im Sommer gerne angenommen wird. Immerhin führt der Internationale Elberadweg in unmittelbarer Nähe vorbei. Aber auch der Männerstammtisch sei beliebt. Dann geben sich viele Greudnitzer die Klinke in die Hand.



Das Dorf liegt etwa 1,5 Kilometer entfernt und ist zu Fuß eher schlecht zu erreichen, weil es an der viel befahrenen B 182 keinen Gehweg gibt. Ohnehin müssen die Lehmanns schon eine gewisse Strecke auf sich nehmen, wenn sie zum Einkaufen möchten. Der Konsum in Greudnitz schloss schon vor Jahren die Pforten. Also geht es meist nach Dommitzsch (6 Kilometer) oder nach Bad Schmiedeberg (7 Kilometer). Wohin sich die Lehmanns mehr hingezogen fühlen, können sie schlecht sagen. „Die Stadt Torgau liegt näher, das PEP ist in 20 Minuten zu erreichen. Bis Wittenberg braucht man schon 30 bis 35 Minuten, aber hier gibt es bessere Marken zum Beispiel im ARSENAL-Center und in den Läden in der Innenstadt“, sagt Schwiegertochter Regine, deren Eltern in Sachau leben. Schon deshalb sind die Kontakte „grenzübergreifend“. Ihren späteren Ehemann Dirk hatte sie 1995 kennengelernt. „Damals war für die Jugend noch mehr los. Die Sachauer zog es bis Dommitzsch und Elsnig zur Disko. Umgedreht fuhren die jungen Leute bis Kleinkorgau und Sachau zum Tanzen“, erinnert sich Dirk Lehmann.



Heute sind beide Bundesländer wie voneinander abgeschnitten. Der nordsächsische Bus fährt nur bis Greudnitz und dreht dann um und auf der anderen Seite ist ebenfalls im letzten Dorf Endstation. „Absolut hohl“, finden das die Lehmanns. Früher befand sich die Bushaltestelle vor der Haustür. Die letzten Jahre mussten die Kinder dagegen bis ins Dorf gefahren werden, damit sie dort den Schulbus erreichten.



Ansonsten genießt die Großfamilie aber die Idylle, die vor allem im Sommer ihren ganz besonderen Reiz hat. Dazu gehören ein kleiner Bach, der sich durch das Anwesen schlängelt, ganz viel Grün, ein großer Garten und jede Menge Blumen. Drei Generationen und bis zu zehn Personen sind es mittlerweile, die sich manchmal zum Wochenende zum Essen unter freiem Himmel einfinden. Gerne werden dann Kohlrouladen oder Schnitzel und Spargel aufgetischt, liebevoll zubereitet von Oma Sieglinde. Zwar lernen und arbeiten die Enkel auswärts, zum Beispiel in Dresden, in Leipzig und in Weißenfels. Aber die Heimat hat noch immer eine große Anziehungskraft. „Alt und jung kommen gut miteinander klar. Wir treten uns nicht auf die Füße“, meint Waldemar Lehmann mit Blick auf die Gebäude und auf das Zusammenleben mit seinen beiden erwachsenen Kindern – Sohn Dirk und Tochter Kerstin Müller bzw. deren Familien. Jeder habe seinen eigenen Ausgang. Schon allein wegen der Ruhe lohne es sich hier zu leben.



Aber auch die schönste Idylle hat seine Schattenseiten, nämlich dann, wenn das Wetter verrückt spielt. Drei Elbefluten und ein Gewitterguss, bei dem der Bach auf dem Grundstück den ganzen Hof unter Wasser setzte, wurden zur echten Nervenprobe für die Lehmanns und Müllers. Im Katastrophenfall war die Elbe, die ein paar 100 Meter weiter beschaulich dahinfließt, bis über die Bundesstraße geschwappt und musste mit Sandsäcken aufgehalten werden. Der geballte Einsatz von Feuerwehr und freiwilligen Helfern verhinderte damals Schlimmeres. Zuletzt schaffte es die abgelegene Siedlung in die Boulevard-Presse, als in der Region ein Hirsch aus seinem Gatter ausgebüxt war und sich hier zum Fressen niederließ. Das zahme Tier spazierte seelenruhig über die angrenzende Minigolfanlage und wurde kurzzeitig zum Zeitungsstar. Familie Lehmann hat den Bericht aufgehoben, wie auch alle anderen Artikel, die schon über die Neumühle und Schahmühle veröffentlicht wurden.