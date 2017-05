Sachsen-Gold für schnellen Willi

Thielebeule hatte sich punktgenau auf das Championat über 27 Kilometer gegen die Uhr vorbereitet, auch wenn der 34-Jährige sich in der Vorbereitungsphase einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Sein hartes Training trotz Verletzung und die vielen Stunden auf dem Radergometer hatten sich gelohnt, denn Thielebeule holt sich mit einem respektablen Vorsprung den Titel des Sachsenmeisters und verteidigt damit seinen Titelerfolg aus dem Vorjahr. Jan Kohnen komplettiert mit Platz 8 das gute Abschneiden des Torgauer Radsportvereins.

Bei der tags darauf in Reinsdorf ausgefahrenen Sachsenmeisterschaft im Einer-Straßenfahren über 101 Kilometer erkämpfte die fünfköpfige Team-ISAAC-Equipe drei Top-Ten-Platzierungen. Thielebeule visierte seinen zweiten Podiumsplatz an diesem Meisterschaftswochenende an. Trotz guter Beine musste er sich aber vom neuen Sachsenmeister Erik Mohs (Team Biehler-Ur-Krostitzer – 02:26:00 Stunden), der im Sprint um Sachsen-Gold unwiderstehlich fuhr, sowie von Sebastian Vogel (2./Team Triebwerk) und Stefan Gaebel (3./Bike Market Team) geschlagen geben und wurde Vierter.

Seine Mannschaftskollegen Jan Kohnen und Robert Wittenburg wurden nach toller Teamarbeit für den Cheffe Sechster beziehungsweise Zehnter. Bei dieser sächsischen Meisterschaft vertraten zudem Sven Kirsten und Patrick Schubert die Torgauer Farben. Alle Team-ISAAC-Fahrer zeigten sich immer wieder vorn und beeinflussten das Rennen aktiv. Mit Attacken und Hilfsarbeit sorgten P. Schubert und S. Kirsten dafür, dass Thielebeule, Kohnen und Wittenburg in der Spitzengruppe waren.

Die bei der Sachsenmeisterschaft der Elite-Frauen gestarteten ISAAC-Amazonen Emily Schmidt und Lisa Gärtitz beendeten das Straßen-Einerfahren über 58 Kilometer auf den Plätzen 7 und 9. Die junge E. Schmidt bestritt einen Tag davor das Einzelzeitfahren über 18 Kilometer um die Landesverbandsmeisterschaft und wurde vielbeachtete Fünfte.

An den Wochenenden vor den bundesweit ausgetragenen Landesverbandsmeisterschaften wussten die ISAAC-Fahrer bei verschiedenen Rennen zu überzeugen: Jan Kohnen belegte beim 60-Kilometer-Kriteriumrennen für KT-/A-/B-Lizenzfahrer um den Großen Preis der Parkarena im Leipziger Süd den 7. Platz. Teamkollege Sascha Böhm erspurtete bei der gleichen Veranstaltung im Rennen der C-Lizenz-Fahrer den 2. Platz.

Robert Wittenburg finishte beim Töginger-Kriterium um den Preis der Stadt Töging am Inn im B-/C-Rennen an 12. Stelle. Zwei Tage später sorgte Wittenburg für eine weitere Top-Ten-Platzierung – Platz 8 beim Kriterium zum 9. Passauer Rundstreckenrennen um den Preis der Brauerei Hacklberg. Indes nahm Sven Kirsten das schwere, stark besetzte Rundstreckenrennen für KT-/A- und B-Fahrer über 120 Kilometer um den Großen Preis der Sparkasse Südliche Weinstraße in Offenbach unter die schmalen Pneus und beendete die Rundenhatz auf Platz 18.

