Huhu. Bevor ich nächste Woche endlich schlüpfe habe ich heute meinen Papa mitgebracht. Ich habe nämlich einen coolen Papa. Auch er ist, genau wie meine Mama ein Zwerg-Orpington, allerdings in schwarz. Wenn ich ein Hahn werde dann möchte ich auch so stolz werden wie er. Mit seinem großen Kamm und dem lauten Krähen. Er warnt uns sogar, wenn Gefahr aus der Luft droht. Mit dem Ausbrüten und Großziehen von uns Küken hat er zwar nichts am Hut, aber ich habe ihn trotzdem lieb.