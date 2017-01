Saretz: "Einfach phänomenal"

Torgau. Erstaunlich war das, wohin Dirigent Gregor Meyer am Montagabend in der Schlosskapelle das Felix-Consort Leipzig und das Instrumentalensemble der Fachrichtung Alte Musik aus Leipzig trieb: Zu einer musikalischen Höchstleistung. „Einfach phänomenal“, fasste Torgaus Kantor Ekkehard Saretz genüsslich zusammen.

Mit einem Konzert wurde am Montag in der Schlosskapelle Torgau das Gedenkjahr zum 500. Reformationsjubiläum feierlich eröffnet. Auf gemeinsame Einladung des Superintendenten des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch, Mathias Imbusch, des Landrates des Landkreises Nordsachsen, Kai Emanuel, und der Oberbürgermeisterin der Stadt Torgau, Romina Barth, waren zahlreiche Gäste gekommen, um dieses besondere Festjahr einzuläuten.

In ihrer Begrüßung wies Torgaus Pfarrerin Christiane Schmidt darauf hin, dass das 500. Jubiläum erstmals nicht zur Feststellung und Vertiefung der Unterschiede der beiden großen Kirchen genutzt werde, sondern Evangelische und Katholische Kirche gemeinsam unterwegs seien. Regionalbischof Dr. Johann Schneider unterstrich in seinem Grußwort die Bedeutung der Maria für die Frömmigkeit in beiden Kirchen und lobte die für den Anlass ungewöhnliche Musikauswahl. Er sprach von einem klaren Zeichen der Ökumene. Es kam also nicht von ungefähr, dass ausgerechnet Monteverdis Marienvesper zur Aufführung kam.

Schneider unterstrich, dass die Entwicklung der Kirchenmusik einen wesentlichen Anteil an der Verbreitung der Reformation habe. Der katholische Dechant Ulrich Schade aus Eilenburg erinnerte an viele Fragezeichen und Verunsicherungen zu Beginn der Reformationsdekade und formulierte seine Erleichterung, dass nun keine Jubelfeier auf dem Programm stehe, sondern das gemeinsame Nachdenken und Vorausschauen auf den Weg der Kirchen in dieser Welt sowie die Suche nach der Mitte des Glaubens. Beiden christlichen Konfessionen sei nach zehn Jahren im Aufeinanderzugehen keineswegs die Puste ausgegangen. Im Gegenteil: Schade habe ein Zusammenwachsen erlebt, das erstaunlich sei.

Erstaunlich war auch das, wohin Dirigent Gregor Meyer in den darauffolgenden zwei Stunden das Felix-Consort Leipzig und das Instrumentalensemble der Fachrichtung Alte Musik aus Leipzig trieb: Zu einer musikalischen Höchstleistung. „Einfach phänomenal“, fasste Torgaus Kantor Ekkehard Saretz genüsslich zusammen. Die Aufführung geriet zu einer regelrechten Sternstunde der Kirchenmusik. Die jungen Sänger und Musiker meisterten in eindrucksvoller Weise das rhythmisch und musikalisch äußerst anspruchsvolle Werk.

Beim anschließenden Empfang waren durchweg begeisterte Stimmen zu hören, die von der Klarheit und Tiefe dieser Musik noch immer bewegt waren. Und es war die Vorfreude auf die vielfältigen Konzerte und Veranstaltungen zu spüren, die im Jahr 2017 auf die Torgauer und ihre Besucher warten. So zum Beispiel am 29. April der Auftritt des Ensembles Weser-Renaissance aus Bremen, einem renommierten Spezialensemble für die Musik aus Renaissance und Frühbarock.

Für die Studenten der Leipziger Musikhochschule war die Stippvisite in der Torgauer Schlosskapelle eine rundum gelungene Premiere. Am morgigen Donnerstag wird es eine Wiederholung in Leipzig geben.